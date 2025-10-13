Un doblete de Edu Otero con el Cented ajusticia al Beluso

Un doblete de Edu Otero, máximo realizador de la Preferente Futgal, sirvió al Cented Academy para ajusticiar a un buen Beluso (2-1) en un choque decidido en el apartado goleador en los primeros 20 minutos del encuentro. El artillero local adelantó a los suyos cuando apenas habían transcurrido tres minutos de juego, una ventaja que amortiguó el visitante Jardí en el 10. Otero acertó nuevamente en el 21 en un marcador que ya no volvió a moverse.

Los buenenses, que venían de estrenar su casillero de victorias ante el Sporting Celanova, intentaron lograr la igualada en la reanudación pero sin acertar con la portería defendida por Borja Atanes. Con todo, lo peor para los de O Morrazo fueron las dos expulsiones sufridas en los últimos minutos del choque, una a Millán por doble amonestación en el 82, y otra por roja directa a Pedro –que se encontraba en el banquillo– en el 87.

El Atlético Arnoia, por su parte, remontó para imponerse por 2-1 a un Moaña que jugó toda la segunda mitad con un hombre menos. Los visitantes se adelantaron en el marcador con un tanto de Javi Domingo en el minuto 64, cuando ya estaban con diez por la doble amarilla a Dapiga en el 41.

Sin embargo, Kevin y Manuel rubricaron en los minutos 68 y 84 los tantos que permitieron a los locales quedarse con los tres puntos.