Diego Iglesias regala el primer triunfo al Cambados
El extremo anotó los dos goles a un Viveiro que no supo materializar las ocasiones que tuvo
A. G.
El Cambados tuvo ayer la suerte que tanto le había esquivado en los cinco encuentros anteriores. Dos goles de Diego Iglesias fueron suficientes para que el equipo amarillo sumase los tres puntos en Burgáns ante un Viveiro que, por ocasiones, mereció algo más, pero que no estuvo acertado ante la portería de David Conde. El encuentro comenzó de forma inmejorable para los amarillos al enviar al fondo de las mallas Diego Iglesias un centro desde la derecha de Noel. El tanto permitió al Cambados guarecerse y dejar la iniciativa al Viveiro que, tras unos primeros momentos de titubeo, comenzó a carburar y a generar problemas en la defensa local, con ocasiones claras como la de Franco Bellomo a la salida de un córner y otra de Lansade que envió por encima del larguero cuando estaba solo a portería vacía. La respuesta cambadesa estuvo en un cabeceo de Tiko que estuvo cerca de suponer el 2-0.
Nada más iniciarse la segunda mitad, el Viveiro tuvo la ocasión de empatar en otro disparo de Lansede que se fue fuera y en otro de Arturo que, a puerta vacía, mandó el balón al larguero. David Conde comenzó a tomar protagonismo en ese momento, al sacar un mano a mano y salvar con el pie otro disparo. La fortuna volvía a sonreír al Cambados poco después. Diego Iglesias armó un disparo desde treinta metros que se acabó colando en la portería contraria tras sufrir Ayoub un resbalón. El Viveiro se acabó quedando con diez por lesión de Germán, lo que acabó facilitando al Cambados su primer triunfo en 3ª RFEF después de 27 años de ausencia, un triunfo que supone un espaldarazo al trabajo de Pénjamo y sus pupilos.
Ficha Técnica:
2-0
Cambados - Viveiro
Cambados: David Conde; Álex Fernández (Brais Parada, min. 63), Hugo Táboas, Alberto Lago, Tavares; Seydou (Anxo, min. 86), Rancaño (André, min. 63); Diego Hernández (Gregor, min. 75), Noel, Diego Iglesias; Tiko (Nico, min. 75).
Viveiro: Ayoub; Nacho Puente, Franco Bellomo, Diogo (Germán, min. 78), Esquerdeiro (Giraldi, min. 70); Uriarte, Peli (Marnaud, min. 78); Sergio Cora (Jacobo Folgar, min. 70), Rolle, Koval (Arturo, min. 46); Lansade.
GOLES: 1-0, m. 1: Diego Iglesias; 2-0, m. 69: Diego Iglesias.
Árbitro: García Veiras. Amonestó a los locales Rancaño, Tiko y Noel y a los visitantes Diogo, Esquerdeiro, Uriarte y Franco Bellomo.
