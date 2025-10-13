De la Fuente: "Con Ferran no había lesión, había molestias y se ha decidido sacarle de la convocatoria"

Luis de la Fuente compareció en la sala de prensa del estadio Zorrilla de Valladolid, en la previa del partido ante Bulgaria, que se jugará este martes a las 20.45 horas. El seleccionador analizó la actualidad del partido en el que pueden igualar el récord de 29 partidos invictos que tenía la España de Del Bosque. "Somos selecciones diferentes en tiempos diferentes. Dos grandes selecciones. Nunca he hablado a los futbolistas de eso. Lo que nos ocupa es ir al Mundial. Vamos paso a paso y eso es una consecuencia. El leitmotiv es mejorar día a día", advirtió sobre este hecho.

Rotaciones y Ferran

El de Haro también habló de las rotaciones que se pueden producir en el once ante los búlgaros: "Me dan total garantía todos los jugadores. Se ha demostrado que salga quien salga tiene un nivel excepcional. Veremos la evolución de los que jugaron el sábado. Saldrá un equipo de máximo nivel para seguir ganando. No vamos a hacer concesiones, no es un partido en el que no te juegues nada. Responsabilidad, exposición mediática... y, sobre todo, tres puntos. Siempre queremos sacar el equipo más competitivo. Aquí no se hacen regalos, tenemos una responsabilidad. Todos se lo han ganado y mañana queremos seguir ganando porque sería dejar casi asegurada la clasificación del Mundial".

El seleccionador fue preguntado por la baja de Ferran, que este mismo lunes dejaba la concentración y regresaba a Barcelona: "Hacemos las cosas cuidando al máximo la salud del futbolista. Se han producido situaciones particulares en cada caso y hemos decidido que se fueran cinco de ellos. No sé por qué se cargan más las tintas cuando se lesionan aquí y no en los clubes. Son circunstancias del fútbol. Aquí priorizamos la salud de Lamine, Ferran, Dani... Con Ferran no había lesión, había molestias. Me dijo que no estaba al 100 por 100 y se ha decidido sacarle de la convocatoria y que esté recuperado de las molestias, que no son ninguna lesión. Mañana no estaba con buenas sensaciones".

De la Fuente también habló del precedente en Valladolid, hace casi dos años, partido en el que se lesionó de gravedad Gavi: "Ahora sonrío porque ya está superada y olvidado. Gavi lo superó, aunque ahora tiene otra lesión. Las lesiones son inherentes al deporte. Fue un momento muy difícil por lo que significa el jugador y la persona para el grupo y para mí. Es una prueba para hacerte mejor, para levantarte con más energía. El sufrimiento es parte de la vida y del deporte".

Al técnico se le cuestionó por la posibilidad de que haya jugadores que puedan evitar convocatorias para no cargarse de minutos. El riojano fue categórico en su respuesta: "Para nada. Solo hay que ver las reacciones de los jugadores y clubes cuando no convocamos a alguien. El salto cualitativo del jugador lo da cuando viene a la selección. Ahí su valor su multiplica. Y así es y será".

De la Fuente también se refirió al asunto de los penaltis, por el lanzamiento fallado por Ferran ante Georgia: "Tenemos especialistas y dependiendo de las circunstancias tiran uno u otro. Tenemos máxima confianza en ellos. En los córners hay una persona que los tira. Pero el penalti es una acción especial y lo determina el momento de partido. Teniendo varios especialistas, deciden ellos. Si hay uno con más confianza, pues lo lanza él". Y concluyó mandando un mensaje a la afición de Valladolid: "Estoy seguro que será un ambiente excepcional porque ya lo vivimos hace dos años aquí. He notado un crecimiento en el sentimiento de selección. Voy por la calle y solo veo camisetas de la selección. Se ha recuperado ese espíritu y la selección engancha".