El Choco se deja dos puntos a balón parado
n. CABALEIRO
El Choco suma su tercera jornada consecutiva sin conocer la derrota y continúa con su escalada en la tabla clasificatoria al empatar ante el Portonovo. Una igualada que, sin embargo, sabe a poco a los redondelanos.
Porque, después de una primera mitad muy equilibrada y sin apenas ocasiones claras ni para locales ni para visitantes, el Choco se adelantó a los quince minutos de la reanudación al provocar un penalti Rosen en un buen contragolpe, encargándose Graña de transformar el lanzamiento en el 1-0.
Los redondelanos lograrían, además, ampliar su renta a la media hora de la segunda parte gracias a otro tanto de Graña en una gran acción dentro del área.
Pero el Portonovo reaccionó y con dos tantos en sendos saques de esquina lograba rescatar un punto.
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 11/10/2025
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil