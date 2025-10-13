El Choco se deja dos puntos a balón parado

El Choco suma su tercera jornada consecutiva sin conocer la derrota y continúa con su escalada en la tabla clasificatoria al empatar ante el Portonovo. Una igualada que, sin embargo, sabe a poco a los redondelanos.

Porque, después de una primera mitad muy equilibrada y sin apenas ocasiones claras ni para locales ni para visitantes, el Choco se adelantó a los quince minutos de la reanudación al provocar un penalti Rosen en un buen contragolpe, encargándose Graña de transformar el lanzamiento en el 1-0.

Los redondelanos lograrían, además, ampliar su renta a la media hora de la segunda parte gracias a otro tanto de Graña en una gran acción dentro del área.

Pero el Portonovo reaccionó y con dos tantos en sendos saques de esquina lograba rescatar un punto.