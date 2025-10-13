Buen punto del Gran Peña ante el líder

1. GRAN PEÑA: Andrés (Asier, min. 84), Armada (Ginto, min. 46), Cantero, Antón, Fran López, Amet (Cellerino, min. 63), Tyrone (Mateo, min. 46), Mati, Julius Avinú, Vila (André, min. 65), Coira. 1. SD COMPOSTELA: Alex Cobo, Valín (Quico, min. 14), Pablo Crespo (Mateo, min. 75), Damián, Armental (Porrúa, min. 80), Maceira, Parapar (Cañizares, min. 75), Antón Guisande, Samu (Aarón, min. 75), Diego Rodríguez, Diego Uzal. GOLES: 0-1, min. 29: Parapar, de penalti; 1-1, min. 60: Julius. ÁRBITRO: Pedro Castro (Lugo). Mostró amarillas a los locales Armada, Mati y Cellerino y a los visitantes Pablo Crespo y Diego Rodríguez. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 6ª jornada de Liga de Tercera Federación, disputado en Barreiro. Césped en buen estado y muy buena entrada (400 personas en las gradas). En el minuto 14 fue retirado en ambulancia el jugador del Compos Valín, tras golpearse contra una valla con fuerza.

El Gran Peña sumó el quinto empate en Liga y sigue sin conocer la victoria, aunque ayer hizo un fantástico partido frente al líder de la categoría, el Compostela, e incluso desaprovechó un penalti a favor.

Fue un gran encuentro, intenso y con buenas sensaciones. Desde el principio el Gran Peña trató de hacerse con el control del juego, aunque en los primeros minutos faltó profundidad. En el minuto 14 llegó la acción desgraciada del partido, cuando el jugador del Compos Valín chocó con fuerza contra la valla en un costado y tuvo que ser retirado del terreno de juego y llevado al hospital en ambulancia.

Tras el susto, Julius, que fue el mejor del partido, tuvo una ocasión muy clara para adelantar al Gran Peña, pero desvió a córner Alex Cobo. El choque continuó con mucha intensidad, hasta que en el minuto 29, el Compos logró adelantarse en el marcador en un penalti señalado por el colegiado. 0-1, min. Parapar. Poco después, nueva ocasión de Julius, que era una amenaza constante, pero otra vez se encontró con el meta visitante, que desbarató la oportunidad.

Tras el descanso, el conjunto de Lavadores salió con intensidad y Vila tuvo una doble ocasión para igualar el choque, sin fortuna, y más tarde fue el visitante Maceira el que remató de cabeza fuera. Hasta que Julius recibió el premio a su constancia y en el minuto 60 logró el empate para los suyos (1-1).

El gol sentó muy mal al Compos, mientras que el conjunto vigués siguió en esa dinámica ofensiva en busca del segundo tanto, que estuvo a punto de llegar en el minuto 72, en un lanzamiento de penalti de Antón, que desvió Alex Cobo.

El Gran Peña lo intentó hasta el final, Julius volvió a tener sus opciones y el partido finalizó con polémica al reclamar el público un doble penalti en el área visitante, que el colegiado no señaló.

Al final, reparto de puntos que le vale al equipo vigués para salir de la zona de descenso. No obstante no pueden echar las campanas al vuelo, ya que las diferencias con los equipos de la zona baja de la clasificación son mínimas. El próximo fin de semana, los de Barreiro visitan al Barco.