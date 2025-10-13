Atasco en la zona alta de la clasificación

Menudo atasco, el que se ha formado en la zona alta de la clasificación de Tercera Futgal. El Compostela es el único que permanece invicto, aunque ayer sufrió lo suyo en Barreiro. Aún así, los santiagueses solamente tienen tres puntos de ventaja sobre sus rivales, que son muchos.

La segunda posición está compartida por cuatro equipos, todos con once puntos. Arosa, Villalbés, Lugo B, y Somozas no quieren perder comba. La cosa se complica todavía más, ya que el sexto clasificado, fuera de los puestos de play off, es el Alondras con diez puntos, y el séptimo y octavo clasificados, Montaleros y Estradense, están con nueve puntos.

Por abajo el Gran Peña sale de los puestos de descenso tras la igualada con el Compos. Pero por ahí abajo las diferencias también són mínimas, ya que desde el décimo segundo, hasta el último clasificado, solamente hay dos puntos.