As Celtas Sporting, lanzadas
Las celestes vencen al Victoria con goles de Elisa Núñez, Seoane y Capelo
El líder cerró otro fin de semana como tal, invicto y demostrando una notable superioridad sobre su rival, poco traducida en goles por la actuación estelar de la portera del cuadro rojillo, Alba Rodríguez. La guardameta del once compostelano frustró la mañana de la delantera céltica Alejandra da Silva, incapaz de perforar la meta santiaguesa.
Porque lo raro fue que al descanso se llegase sin movimiento en el marcador. El Victoria intentó marcar territorio en los primeros compases. Pero As Celtas estuvo firme atrás y, en nada, ya tenía la manija del partido. Un pase de Lía a Da Silva (minuto 12), al que se anticipó la portera local, fue la primera advertencia. Y a partir de ahí llegó el bombardeo de la «19» celeste. El carrusel de ocasiones de Da Silva parecía no tener fin, pero sin superar a la portera rival.
En la segunda mitad, un zurriagazo lejano de Elisa Núñez acabó con otro despeje de Alba. Pero el gol de las de David Ferreiro tenía que llegar porque controlaban y mandaban. Y así fue. Dos contragolpes por la derecha sentenciaron. En nueve minutos, tres dianas. Elisa Núñez asistía a Sara Couso y ésta hacía un remate en semifallo que dejaba el balón muerto para que la propia Elisa lo recogiese y fusilase de zurda el 0-1. El 0-2 se inició con una recuperación de Elisa, que buscó a Couso y ésta centró para que Iria Seoane marcase a placer. Y en el minuto 81 setenció Ana Capelo.
