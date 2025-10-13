El Alondras vive una mala tarde

1 Alondras: Brais, Adrián Cruz (Diego, minuto 71), Luismi, Kopa, Manufre, Martín Rafael (Javi Pereira, minuto 46), Abel, Rocha (Ube, minuto 80), Aitor Aspas (Guime, minuto 46), Lucas y Barreiro (Guille, minuto 46). 3 Somozas: Iago, Asier (Moisés, minuto 71), Kike, Iñaki, Bruno (Xuco, minuto 82), Dopico, Aldán, Lucas Fanego (Óscar, minuto 64), Pérez (Cambón, minuto 64) Ivi y Sanmartín. Goles: 0-1 minuto 14, Pérez. 0-2 minuto 45, Pérez. 0-3 minuto 67, Aldán. 1-3 minuto 80, Luismi.

El Alondras cayó en la tarde de ayer de forma clara y contundente, ante un Somozas que fue superior a los cangueses durante los noventa minutos.

Los visitantes ya en los primeros minutos, dieron muestra de sus intenciones, teniendo ocasiones muy claras, llegando al área contraria con buen número de jugadores. A los cinco minutos, un error de Abel, se puedo convertir en el primero de la tarde. Una pérdida del central cangués, dejaba solo a Aldán, que tras regatear al guardameta Brais, enviaba el balón fuera.

Seguía llegando con claridad el Somozas y apenas dos minutos después, Asier mandaba el balón al travesaño desbaratando finalmente con apuros la zaga alondrista, los rechaces posteriores. Se palpaba el gol visitante y no tardó en llegar. Pérez en un mano a mano batia por bajo a Brais.

El Alondras muy lento con balón y poco contundente en defensa, solamente disparó una vez entre los tres palos en todo el partido. Antes del final de la primera parte, llegaba el segundo para el Somozas, de nuevo con la firma de Pérez.

Triple cambio en el conjunto local en el descanso, para intentar revertir la complicada situación. Mucho centro por banda, pero que se perdían por el camino, eso fue el único recurso por parte canguesa. Mataba el partido a la contra el conjunto ferrolano, con otro mano a mano que culminaba Aldán.

A falta de diez minutos para el final del encuentro, Luismi de cabeza recortaba distancia, pero todo se quedó en una falsa ilusión ya que no habría más reacción. Tercera jornada consecutiva sin conocer la victoria por parte del conjunto alondrista.