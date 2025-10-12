La segunda víctima retira la acusación contra Asencio

El proceso judicial que involucra al jugador del Real Madrid Raúl Asencio podría dar un giro después de que la segunda víctima, menor de edad en el momento de los hechos, haya retirado sus acusaciones contra él. La joven había denunciado al jugador por pornografía infantil y revelación de secretos, pero ha decidido no continuar con la causa, destacando que el comportamiento de Asencio fue distinto al del resto de acusados, según ha avanzado este sábado la Cadena Cope.

Según ha trascendido, la denunciante sostiene que el futbolista ha mostrado arrepentimiento, reconociendo una «censurable indiscreción» y ofreciendo disculpas, además de haber reparado el daño moral causado, añade la emisora de radio. A diferencia de Asencio, la víctima sí mantiene su acusación contra los otros tres investigados, todos exjugadores de la cantera blanca: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

La primera denunciante ya había retirado su acusación contra Asencio, por lo que, a día de hoy, ninguna de las víctimas mantiene acciones penales ni civiles contra él. No obstante, la Fiscalía ya presentó su escrito de acusación, y será ahora quien deba decidir si continúa adelante con el juicio o retira los cargos.

El jugador está acusado de un delito de revelación de secretos por haber mostrado supuestamente un vídeo de contenido sexual sin consentimiento a un tercero. Los hechos se remontan a una grabación realizada en un entorno privado, dentro de un club de playa en Gran Canaria, donde varias personas habrían registrado y difundido sin autorización imágenes íntimas de dos jóvenes, una de ellas menor de edad.