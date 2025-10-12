Vela | 49er
Patricia Suárez llega undécima a la jornada final
Efe
Madrid
Los españoles Diego Botín y Florian Trittel, campeones olímpicos, afrontan este domingo como líderes la jornada final del Mundial de la clase 49er de vela, en el que persiguen su primer título y que se disputa en aguas de Cagliari, mientras que Paula Barceló y María Cantero afrontan la jornada final de 49er FX desde la segunda posición.
Además, la viguesa Patricia Suárez y la mallorquina Melanie Henke son undécimas y llegan a la jornada final con opciones de finalizar en el ‘Top 8’.
