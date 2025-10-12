Nueva derrota de España en el Europeo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La selección de Países Bajos, vigente campeona paralímpica, mundial y europea, demostró su superioridad en un partido con poca historia en el que España no se resignó a una derrota segura y demostró orgullo sobre la cancha (44-75). La viguesa Vicky Vilariño fue titular. Es la segunda derrota de la selección femenina en el Europeo, tras la sufrida en el partido inaugural ante Gran Bretaña.

