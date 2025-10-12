El Comité de Regatas de la XXVI Semana del Atlántico, el clásico Trofeo Martín Barreiro de vela ligera que organiza el Real Club Náutico de Vigo, decidió anular ayer la primera de las dos jornadas de las clases dobles (420 y Vaurien).

La falta de viento condiciona el inicio de la Semana del Atlántico

La ausencia total de viento en la ría viguesa motivó la decisión y las 32 unidades (mismo número de barcos en cada clase) ni tan siquiera fueron al agua. Tras varias horas de espera por si cambiaban las condiciones, este primer ciclo se decidirá en una sola jornada dominical para la que la organización ha adelantado la llamada de la flota: los regatistas están convocados a las 10:00 horas.