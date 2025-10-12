La falta de viento condiciona el inicio de la Semana del Atlántico
El Comité de Regatas de la XXVI Semana del Atlántico, el clásico Trofeo Martín Barreiro de vela ligera que organiza el Real Club Náutico de Vigo, decidió anular ayer la primera de las dos jornadas de las clases dobles (420 y Vaurien).
La ausencia total de viento en la ría viguesa motivó la decisión y las 32 unidades (mismo número de barcos en cada clase) ni tan siquiera fueron al agua. Tras varias horas de espera por si cambiaban las condiciones, este primer ciclo se decidirá en una sola jornada dominical para la que la organización ha adelantado la llamada de la flota: los regatistas están convocados a las 10:00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia