| Tercera RFEF Femenina
Domaio y Sárdoma, obligados a ganar en casa
As Celtas B visita al Victoria santiagués y el Tomiño, al coruñés, con el Lóstrego en As Eiroas
Domaio, que recibe al Orzán (12:00, A Granxa) y Sárdoma (16:30, As Relfas), que se mide al EFM Concello de Boiro, son los equipos locales que se la juegan en esta cuarta fecha de 3ª Federación. El conjunto morracense, cuyo partido podrá seguirse por streaming (tiivii.gal), necesita puntuar para estrenarse en la categoría nacional y abandonar el farolillo rojo. Las viguesas reciben a un directo rival (un punto cada equipo) con doble obligación: alejarse de las dos plazas de descenso… y marcar: tres jornadas y ningún gol, aunque dos de sus rivales, As Celtas Sporting y Lóstrego, acabarán por arriba.
De hecho, las célticas quieren seguir liderando la tabla en solitario y juegan en San Lázaro ante el Victoria FC santiagués (12:00, directo por GS360, sin locución, o por el canal en Youtube del club compostelano, con narración).
El Tomiño juega en A Coruña frente al Victoria CF, otro clásico (12:00), también con directo (tiivii.gal) y el Lóstrego, cuarto, se desplaza a As Eiroas para medirse al Bergantiños (12:15), tercero con los mismos puntos.
