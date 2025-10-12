El Coruxo busca ante el Bergantiños su primera victoria en el campo de O Vao

Tercer partido del Coruxo en O Vao con el claro objetivo de sumar la primera victoria de la temporada. Los jugadores entrenados por Javi Pereira perdieron ante el Deportivo Fabril e igualaron a dos goles ante el Oviedo Vetusta, por lo que ahora le toca la victoria y, por fin, darle una alegría a sus aficionados.

Los de Carballo llegan a Vigo con tres puntos más que los vigueses. Son muy fuertes en As Eiroas, en donde han sumado los siete de los nueve puntos disputados, con victorias ante Numancia y Valladolid Promesas. Fuera de casa solamente han disputado dos partidos, con una derrota ante el Ávila y un empate en la primera jornada ante el Salamanca.

El Coruxo llega a esta sexta jornada en una posición delicada, y en un momento en donde hay que comenzar a marcar objetivos para la temporada. Por abajo la mayor parte de los equipos comienzan a apretar y nadie se quiere quedar descolgado. Actualmente el puesto de promoción está a dos puntos y el descenso, a la misma distancia. Por ello, el partido de esta tarde cobra una gran importancia, ya que los tres puntos permitirían abrir una ligera brecha con la zona de descenso. Por arriba, la última posición que clasifica para el play off de ascenso está a cinco puntos, por lo que hay que tratar de que no se abra más diferencia, ya que después costará llegar.

El equipo ha entrenado con normalidad a lo largo de la semana. Los jugadores son conscientes de la importancia de sumar los tres puntos ante el Bergantiños. El trabajo ha sido intenso y todos llegan convencidos de hacer un buen partido para ganar.

HORA: 17 horas.

CAMPO: O Vao.