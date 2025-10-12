El Bembrive rescata un punto ante el Marín

Ni la Copa es la Liga ni las marinenses de Raúl Jiménez son el mismo equipo de hace un mes, con la llegada de Ceci hace tres semanas. En un duelo de tú a tú, el equipo de Gael Madarnas dio primero –golazo de Lutxi–, pero se encontró con la respuesta inmediata de Ceci en el único despiste de Patri. Un saque de banda veloz mientras la portera verde daba instrucciones cazó a Arruti medio metro desplazada. Una décima de segundo letal porque Ceci, de zurdazo impecable, no perdonó. Habían transcurrido ocho segundos del 1-0.

Mar, en fabuloso control, soltó otro zurdazo al larguero. Pero hasta ahí. Porque el equipo visitante tomó el mando. Arruti llegó del Ence para echar el candado a la portería y empezó a pararlo todo. Hasta que un error grosero de Antía dejó el balón franco para que Paola volease. Y el Bembrive se desnortó tanto que Agulla remataba y el balón impactaba en el brazo de la capitana. Penalti para el 1-3. Lo mejor, el descanso.

La segunda mitad fue otra historia. A los treinta segundos, falta para las locales. María tocaba para Café y la colombiana no perdonaba (2-3). Otra jugadora que vino para resolver y, como Patri, llevó al equipo a la reacción.

Una recuperación de María en la presión, con saque de banda rápido para Café, era la respuesta al primer gol veloz de las visitantes. Café combinó con la capitana viguesa, ésta picó el balón sobre la salida de la guardameta japonesa y la colombiana entró con todo para cabecear. Derribó al Marín y la propia portería.

Restaban diez minutos, Patri siguió parando, saliendo valiente al corte para abortar contragolpes visitantes y Antía erraba dos ocasiones claras. Viñas mandó al palo el cuarto del Marín y, pese a los tiempos muertos finales, el marcador no se movió. Pudo hacerlo en el minuto final, cuando la presión de Mar y de Jessica Motato permitió una pérdida de Ceci, un balón de Lutxi para que se escapase sola Mar, agarrada y derribada por Agulla.