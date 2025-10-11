El Valinox busca prolongar su racha ante el Calvo Xiria

La Primera Nacional Masculina sigue avanzando y suma ya la quinta jornada liguera. En Vigo jugará el Reconquista frente al Ribeiro y el Saeplast Cañiza recibirá al BM Lanzarote, segundo clasificado con pleno de victorias. Por su parte, viajan Granitos Ibéricos Carballal, BM Porriño y el líder de la categoría, el Valinox Novás.

Semana complicada para el Reconquista de Vigo después de la abultada derrota cosechada en Lanzarote. Eso sí, sin tiempo para lamentarse, porque por delante se presenta un partido importante en el que el conjunto vigués necesita romper la dinámica negativa. El Ribeiro, a pesar de llevar cuatro derrotas, lo cierto es que cuenta con un equipo experimentado con jugadores destacados como Celso, Pablo Gayoso o Pablo Martínez.

De la pasada jornada, el entrenador vigués Víctor Garrido se queda con los primeros quince minutos, en los que el equipo hizo un gran trabajo defensivo: “Ese es el camino a seguir, pero a eso hay que sumarle una mayor efectividad en ataque. No podemos fallar tantas ocasiones de gol claras, ahora mismo estamos en menos del 50% de efectividad. Si damos un paso adelante en ese aspecto, tendremos nuestras opciones para sumar una nueva victoria”.

El BM Porriño viaja a Lalín con mucha confianza, tras las dos victorias consecutivas sumadas en los últimos partidos (ante Reconquista y Seaplast Cañiza). Eso sí, sigue con las bajas muy importantes de Xosé Canedo y Coubas, a las que se puede sumar Xacob Novoa, que será duda hasta última hora. Pese a todo, el conjunto dirigido por Dani Benaches intentará aprovechar sus opciones desde la defensa, su principal baza, y parar el potente ataque del Disiclín Lalín. Con todo ello, el espectáculo parece asegurado en el Lalín Arena.

El Valinox Novás quiere seguir liderando la clasificación y para ello deberá vencer al Calvo Xiria, en la complicada cancha del Vila de Noia. Ha sido una buena semana de trabajo, en la que algunos jugadores tocados se han recuperado y viajan a Carballo sólo con la baja de Isma, que sigue recuperándose de la fractura en un dedo del pie.

Ambos conjuntos ya se enfrentaron esta temporada en la Copa Galicia con victoria del Novás (27-32), por lo que el conjunto de O Rosal sabe que será un rival difícil y más en una cancha que aprieta mucho. Por ello, toca seguir dando pasos adelante en la formación del equipo y mejorar en defensa con respecto a la semana pasada, en la que no hicieron un buen trabajo en la primera parte. Siguen de baja por lesión de larga duración (Chao y Román) y a ellos se suma Fernando (extremo zurdo del equipo de autonómica), que estará ausente todo el mes.

En el Polvorín el Saeplast Cañiza recibe a uno de los gallitos de la temporada, al Lanzarote Ciudad de Arrecife, segundo clasificado con pleno de victorias en este arranque liguero. No llega en el mejor momento para el conjunto dirigido por Valeria Flores, aunque los resultados no están coincidiendo con el trabajo en la cancha, por lo que la entrenadora confía en que pronto se comience a sumar y que el equipo vaya ganando en confianza.

Durante la semana han trabajado en buscar soluciones y mejorar la efectividad cara a gol, y Valeria ve al equipo enganchado y trabajador. Siguen de baja Marcos y Óscar, pero recuperan a Pintos, que la semana pasada estaba un poco tocado. Del rival, la entrenadora del Cañiza destaca que “es uno de los presupuestos más altos de la categoría y está trabajando bastante bien, ganando los partidos de forma tranquila y con jugadores de buen nivel. Pero nosotros, si corregimos nuestros errores ante la portería contraria, podemos competir contra cualquiera”.

Por su parte, el Granitos Ibéricos Carballal tiene una complicadísima salida, ya que visita al BM Ingenio, un equipo muy duro como locatario. Durante la semana han tenido alguna incidencia con los resfriados típicos de esta época, pero lo peor es la baja de Guille Rial ya confirmada por su técnico para este choque. Fran González aseguró que el Ingenio “es un rival durísimo, que ha empezado la temporada muy fuerte, como muestra los resultados, y que destaca sobre todo por tener una primera línea muy potente, con muchos centímetros y gran lanzamiento”. A pesar de todo, el conjunto vigués tratará de ponerle las cosas difíciles con su gran defensa y pelea, con el objetivo de llegar vivo al tramo final del choque y dar la sorpresa.