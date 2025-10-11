El Trofeo Martín Barreiro, en la ría olívica

Primer ciclo de la XXVI Semana del Atlántico, el clásico Trofeo Martín Barreiro de vela ligera, con participación de dos clases dobles, los 420 y los Vaurien. En dos jornadas (hoy sábado a las 14:00 horas y mañana a las 11:00), una flota de treinta unidades -entre ambas clases- navegará en la ría viguesa.

El Comité de Regatas espera disputar hasta seis mangas (una como mínimo para dar validez a la prueba) de este trofeo, perteneciente al circuito autonómico de 420 y Vaurien.

La Semana del Atlántico, que cumple un cuarto de siglo bajo esa denominación (2000-2025), consta de tres ciclos. Tras el primero para clases dobles se disputará el de Láser (18 y 19 de este mes), para acabar con el gran evento, la Excellence Cup de Optimist (30 de octubre al 2 de noviembre).

Por otra parte, en la Semana Abanca, es el turno para el Club Náutico de Portonovo, con un Open de España de Tripulaciones Reducidas. Y debuta con éxito al reunir en la que será la primera edición a una veintena de barcos, con muchos de los regatistas de prestigio en esta especialidad.