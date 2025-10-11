Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El torneo de Special Olympics, en Travesas

Una jornada anterior de Special Olympics en Vilagarcía / Iñaki Abella

Una jornada anterior de Special Olympics en Vilagarcía / Iñaki Abella

As Travesas acogerá mañana domingo el torneo de baloncesto adaptado de los Juegos Autonómicos de Special Olympics. Habrá más de 200 participantes, con 118 jugadores y 32 entrenadores de nueve entidades (Aspanas, As Burgas, ADO, CAPD Sarria, Prodeme, Aspas, Apader, San Francisco y CAPD Redondela), a los que se sumarán árbitros, voluntarios y personal de emergencia y de la organización. La jornada se iniciará a las 10:45 con la ceremonia de inauguración.

