El torneo de Special Olympics, en Travesas

As Travesas acogerá mañana domingo el torneo de baloncesto adaptado de los Juegos Autonómicos de Special Olympics. Habrá más de 200 participantes, con 118 jugadores y 32 entrenadores de nueve entidades (Aspanas, As Burgas, ADO, CAPD Sarria, Prodeme, Aspas, Apader, San Francisco y CAPD Redondela), a los que se sumarán árbitros, voluntarios y personal de emergencia y de la organización. La jornada se iniciará a las 10:45 con la ceremonia de inauguración.