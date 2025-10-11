La flota de Baiona inicia la Liga de Otoño Gestilar

Da comienzo en las Rías Baixas la Liga de Otoño Gestilar J80, una de las competiciones más destacadas del calendario deportivo de monotipos en España, en la que participa la flota de Baiona, la más numerosa de la península. El campeonato, en el que una veintena de tripulaciones se medirán en tiempo real, se prolongará durante más de dos meses, con cinco jornadas de regatas los días 11 y 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre y 13 de diciembre.

La Liga de Otoño Gestilar J80 prevé un total de 15 pruebas del tipo barlovento-sotavento con un máximo de tres mangas por jornada y el descarte de los peores resultados en varias ocasiones. Los bocinazos de salida se escucharán a las tres de la tarde y la exigente meteorología del otoño augura que cada maniobra puede resultar decisiva.

El Alboroto, ganador de la edición anterior. / Rosana Calvo

La cita supone un cierre de temporada de primer nivel para la flota de J80, que ha consolidado al Monte Real Club de Yates como club referente en España en estos monotipos.En septiembre organizó la Copa de España de J80, que ganaron el Solintal de Nacho Camino en la categoría absoluta y el Etnia Barcelona de Peru Múgica en la mixta. En la última edición de la competición en 2024 resultó ganador el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro.