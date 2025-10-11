El Helvetia Saeplast, sin confianzas en Valladolid

La División de Honor Plata Femenina afronta la tercera jornada liguera, con Meaño y Porriño jugando en casa, mientras que SAR y Cañiza tendrán que viajar. El Cañiza va en busca de la tercera victoria consecutiva, para seguir en la zona alta de la tabla clasificatoria.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño vuelve a Dena, a casa, en busca de la primera victoria de la temporada y la tranquilidad que eso dará a la plantilla, este año muy joven. El rival, por nombre y por sus antecedentes, podría parecer sencillo, ya que el Romade fue el pasado año una de las cenicientas del grupo y luchó toda la temporada por escapar del descenso. Y lo logró. Pero ahora es un equipo diferente, bien reforzado y con jugadoras importantes como Marta Siñol o la pivote Haridian Rodríguez, bien conocida en Galicia porque jugó tanto en Guardés como Porriño.

Precisamente, la plantilla y el equipo técnico del Meaño tuvieron la oportunidad de ver al Romade en acción en fin de semana pasado, en un gran partido del conjunto canario, que venció al Gijón, uno de los favoritos para luchar por los puestos altos. El técnico Juan Costas explicó que “hicieron un gran partido y demostraron que se han reforzado muy, muy bien. Pero nosotras jugamos en casa y tenemos que sacar los dos primeros puntos para evitar que nos afecte en el aspecto psicológico no ganar y que nos cree ansiedad”. Se perderán este partido Raquel Sineiro y Carol Fajardo.

Por su parte, el Rubensa Indupor BM Porriño recibirá esta tarde al Fuentes Carrionas, que viene reforzado tras conseguir la primera victoria de la temporada, frente al Hand Vall Valladolid. El conjunto local, por su parte sufrió una dura derrota, pero también es cierto que viajaba con importantes ausencias. Así que, regresa a casa, con la intención de hacerse fuerte ante su público y sumar la segunda victoria de la temporada: “Intentaremos defender fuerte y estar centradas, para conseguir ser fuertes en casa. Nos enfrentamos a un rival que lleva varios años en la categoría, pero siempre en la zona baja de la clasificación, así que intentaremos que estos puntos no se escapen”, aseguró el técnico Abel Estévez. Para el choque siguen con importantes ausencias (Andrea, Marta y Aroa) y sólo recuperan a Uxía.

Mientras, SAR Rodavigo viaja hasta Madrid para enfrentarse al BM Leganés, un equipo duro, sobre todo en casa, que tratará de estar en la zona alta de la tabla clasificatoria. El entrenador Manuel Fernández no podrá contar con ni con la portera Adriana, que se lesionó el sábado, ni con Natalia, que sigue de baja. La meta está pendiente del diagnóstico definitivo, después de las pruebas correspondientes.

El conjunto redondelano llega tocado por la derrota de la semana pasada ante el Cavidel Aula Valladolid, porque no mostraron su verdadero potencial. Por ello, asegura el preparador de la SAR, “la clave estará en corregir los errores cometidos en ese choque. No podemos tener tantas pérdidas de balón y tenemos que jugar con calma y confianza. A partir de ahí tendremos opciones de ganar”.

El Helvetia Saeplast Cañiza buscará la tercera victoria consecutiva en Valladolid, frente al Hand Vall, que se encuentra en una situación opuesta a las gallegas, con dos derrotas, al fondo de la tabla y malas sensaciones. Pero la Liga acaba de comenzar y aún es muy pronto para extraer conclusiones.

La semana ha sido complicada, con varias ausencias por motivos laborales y con Bruna tocada con molestias en una rodilla. Además, el partido de la semana pasada ante un recién ascendido, mucho más duro de lo previsto, ha sido un toque de atención para la plantilla: “Nos sirvió para ponernos las pilas y entrenar con máxima intensidad. Estamos viendo que aquí nadie regala nada y se están dando resultados sorprendentes en la categoría, así que estamos más que avisadas”, afirmó el técnico Isma Lago.

En Valladolid el objetivo es mantener el buen nivel defensivo de las dos primeras jornadas, sobre el que se basa el juego del Cañiza y añadirle transiciones rápidas, para conseguir más goles sencillos.