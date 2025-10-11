Baloncesto en silla | Europeo Femenino
La España de Vicky cae ante Gran Bretaña
REDACCIÓN
Vigo
La selección española femenina, en la que milita la viguesa Vicky Vilariño, inició con derrota ante Gran Bretaña (47-18) su andadura en el Europeo.
