Baloncesto en silla | Europeo Femenino

La España de Vicky cae ante Gran Bretaña

REDACCIÓN

Vigo

La selección española femenina, en la que milita la viguesa Vicky Vilariño, inició con derrota ante Gran Bretaña (47-18) su andadura en el Europeo.

