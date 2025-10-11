Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclocross

La Copa Galicia arranca con el Avanza-Porriño

Una prueba de ciclocross en O Porriño.

Una prueba de ciclocross en O Porriño. / JESUS DE ARCOS

R. V.

O Porriño acoge hoy el VIII Trofeo de Ciclocross Avanza-Concello de Porriño, que es la primera prueba de la Copa Galicia. La cita reunirá a más de 250 ciclistas de diferentes categorías en la pista de atletismo del Polígono da Granxa. La competición se desarrollará desde las 11:00 en un circuito de 3 km.

