La Copa Galicia arranca con el Avanza-Porriño

O Porriño acoge hoy el VIII Trofeo de Ciclocross Avanza-Concello de Porriño, que es la primera prueba de la Copa Galicia. La cita reunirá a más de 250 ciclistas de diferentes categorías en la pista de atletismo del Polígono da Granxa. La competición se desarrollará desde las 11:00 en un circuito de 3 km.