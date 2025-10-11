Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Remo de mar

Carlota González, sexta en el Europeo

Marta de las Heras fue bronce en la prueba.

R. V.

Carlota González, del Club Remo do Miño, ha quedado sexta en la prueba de solo femenino en el Europeo de remo de mar, que se disputa en Turquía.

