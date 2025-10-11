Balonmano | División de Honor Oro Femenina
El Carballal cree en sí mismo ante el líder Pereda
M.A.
El AD Carballal viaja este fin de semana a Santander para enfrentarse al actual líder de la categoría, el Uneatlantico Pereda, que ha arrancado la temporada con pleno de puntos.
El conjunto vigués, a pesar de que todavía no ha puntuado, ha ido creciendo en sensaciones y juego, por lo que, a pesar de que a priori se enfrentan a un equipo en racha, afrontan el choque con la confianza de empezar a puntuar.
El equipo sufre la importante baja de Andrea Amarilla, que el pasado sábado recibió un golpe en la rodilla y tiene un edema óseo, pero en el aspecto positivo recupera a María Pereira y María Álvarez.
El Perera, con dos victorias, está haciendo muy buen balonmano tanto en el aspecto defensivo como ofensivo y con su pivote Jana Pinilla en un momento estelar, siendo una de las máximas goleadoras y determinante en la categoría. De esta forma, las claves para conseguir la victoria estarán en “frenar a Pinilla y ser muy rápidas en la transición”, afirma la preparadora Ana Alonso.
UNEATLANTICO PEREDA - A.D. CARBALLAL(hoy, 19:00 horas, Polideportivo Exterior de la Albericia)
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»