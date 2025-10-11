El Carballal cree en sí mismo ante el líder Pereda

El AD Carballal viaja este fin de semana a Santander para enfrentarse al actual líder de la categoría, el Uneatlantico Pereda, que ha arrancado la temporada con pleno de puntos.

El conjunto vigués, a pesar de que todavía no ha puntuado, ha ido creciendo en sensaciones y juego, por lo que, a pesar de que a priori se enfrentan a un equipo en racha, afrontan el choque con la confianza de empezar a puntuar.

El equipo sufre la importante baja de Andrea Amarilla, que el pasado sábado recibió un golpe en la rodilla y tiene un edema óseo, pero en el aspecto positivo recupera a María Pereira y María Álvarez.

El Perera, con dos victorias, está haciendo muy buen balonmano tanto en el aspecto defensivo como ofensivo y con su pivote Jana Pinilla en un momento estelar, siendo una de las máximas goleadoras y determinante en la categoría. De esta forma, las claves para conseguir la victoria estarán en “frenar a Pinilla y ser muy rápidas en la transición”, afirma la preparadora Ana Alonso.