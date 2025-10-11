Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala | Segunda División

El Bembrive, aún sin Clau, afronta su gran test frente al Marín

REDACCIÓN

Vigo

Primero de los dos partidos consecutivos que el Bembrive FS juega en el Vicente Álvarez… y ambos derbis gallegos. Porque a las 19:00 horas el quinteto que dirige Gael Madarnas se examina ante su afición contra el Ence Marín, un claro candidato a la Liga Iberdrola, de la que bajó este verano.

Para el equipo vigués, que aún necesita dos-tres semanas para recuperar a Clau, este choque y el siguiente -sábado 18- frente al Ourense Ontime pueden significar afianzarse en la zona noble de una tabla complicada, con numerosos aspirantes al ascenso, más de los que a principios de verano podrían estimarse.

El choque es muy atractivo. Varias jugadoras del Bembrive han pasado por el cuadro marinense, las dos últimas que no las únicas Patri Arruti y «Café». De hecho, la viguesa Mar Fernández contribuyó en la 20/21 al ascenso. El Marín es cuarto con dos triunfos y un empate; el Bembrive, quinto (dos victorias, una derrota).

Las únicas referencias ligueras son precisamente de aquella temporada, con un 6-3 en A Raña -diciembre de 2020- y un vibrante 3-4 en As Travesas -enero de 2021-. En septiembre el Bembrive ganó en Marín en Copa, a partido único (1-2).

Mientras, el regreso de Claudia Martínez está cada vez más próximo. La morracense trabaja con preparador físico y fisioterapeuta una vez obtenida el alta médica. Será el gran fichaje de otoño del Bembrive.

