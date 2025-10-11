El Bembrive, aún sin Clau, afronta su gran test frente al Marín

Primero de los dos partidos consecutivos que el Bembrive FS juega en el Vicente Álvarez… y ambos derbis gallegos. Porque a las 19:00 horas el quinteto que dirige Gael Madarnas se examina ante su afición contra el Ence Marín, un claro candidato a la Liga Iberdrola, de la que bajó este verano.

Para el equipo vigués, que aún necesita dos-tres semanas para recuperar a Clau, este choque y el siguiente -sábado 18- frente al Ourense Ontime pueden significar afianzarse en la zona noble de una tabla complicada, con numerosos aspirantes al ascenso, más de los que a principios de verano podrían estimarse.

El choque es muy atractivo. Varias jugadoras del Bembrive han pasado por el cuadro marinense, las dos últimas que no las únicas Patri Arruti y «Café». De hecho, la viguesa Mar Fernández contribuyó en la 20/21 al ascenso. El Marín es cuarto con dos triunfos y un empate; el Bembrive, quinto (dos victorias, una derrota).

Las únicas referencias ligueras son precisamente de aquella temporada, con un 6-3 en A Raña -diciembre de 2020- y un vibrante 3-4 en As Travesas -enero de 2021-. En septiembre el Bembrive ganó en Marín en Copa, a partido único (1-2).

Mientras, el regreso de Claudia Martínez está cada vez más próximo. La morracense trabaja con preparador físico y fisioterapeuta una vez obtenida el alta médica. Será el gran fichaje de otoño del Bembrive.