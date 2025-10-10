ciclismo
Vigo volverá a acoger en 2026 la clausura de la Copa de España
REDACCIÓN
Vigo
La Vigo Copa de España, carrera organizada por el Vigo-Rías Baixas, volverá a ejercer en 2026 de colofón del certamen estatal para corredores Élite y Sub-23, y esta vez lo hará como única prueba en el último fin de semana de competición. La entidad presidida por José Luis Chamorro ya trabaja para ofrecer el domingo 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, un evento deportivo del máximo nivel en la ciudad olívica.
La Real Federación Española de Ciclismo ha oficializado el calendario de la Copa de España Élite y Sub-23 del próximo año y el número de jornadas puntuables no varía respecto a la temporada que acaba de finalizar. Y una vez confían la clausura al club vigués.
