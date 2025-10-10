El Rápido estará cuatro meses sin jugar sus partidos en Bouzas

El Rápido de Bouzas afronta a partir de la próxima semana un periodo de cuatro meses sin poder jugar sus partidos como local en el Baltasar Pujales debido a la remodelación de la grada que comenzará el próximo lunes, 13 de octubre.

Esta semana el club aurinegro recibió la comunicación del Concello en la que se les indicaba la fecha de inicio de los trabajos para cambiar por completo un graderío que lleva muchos años en pésimo estado y que hacia urgente su reforma. El aviso desde Praza do Rei llegó con escaso margen para habilitar alternativas. Los equipos del conjunto boucense van a poder seguir utilizando el Baltasar Pujales para sus entrenamientos, pero no así para disputar los partidos por una cuestión de seguridad. Este fin de semana será el último en el que el Rápido jugará sus encuentros como local en el Pujales y ahora mismo se trabaja en buscar alternativas de la mano de la Federación Gallega de Fútbol y de otros clubes de la zona a quienes se ha solicitado ayuda. En los próximos días se irán concretando más detalles y reformulando los calendarios en la medida que sea necesario.

Aseos y vestuarios

En la comunicación que el Concello de Vigo ha hecho llegar al Rápido se puntualiza que durante las obras se prohíbe el acceso a los vestuarios, a las dependencias del club y a los aseos que hay en la misma grada del campo del fútbol. Para compensar en cierta medida esa carencia el Concello permitirá el acceso a los aseos del Pabellón Pablo Beiro que está al lado del campo del fútbol. La imposibilidad de utilizar los vestuarios es un serio contratiempo y el club no ha tenido otro remedio que avisar a las familias de los integrantes de sus equipos que los niños acudan a los entrenamientos ya cambiados desde casa y que guarden las mochilas en la cantina del campo que va a ser habilitada como improvisado almacén y como oficina del club.

Ahora el siguiente asunto es encontrar soluciones para la ausencia de un lugar donde jugar sus partidos como local. Las conversaciones se han acelerado en las últimas horas con Federación y clubes y esperan en pocos días ir encontrando soluciones para los desafíos que le plantea el calendario. Por el momento el club aurinegro está encontrando mucha colaboración entre los clubes con los que han mantenido conversaciones en estos días aunque el trabajo es complejo y largo.

El Rápido de Bouzas ha convocado a los padres para una reunión hoy mismo (19:30) en el Baltasar Pujales con el fin de aclarar dudas hasta donde puedan y para informar con mayor detalle de la situación a la que se enfrentan en los próximos cuatro meses. En el club hacen votos para que el plazo de los cuatro meses no se cumpla y su regreso los fines de semana al Baltasar Pujales se pueda adelantar en todo lo posible.