El Oviedo recupera a Carrión como recambio de Paunovic

El entrenador Luis Carrión llegó ayer a Oviedo y se espera que en las próximas horas el club azul lo anuncie como nuevo técnico del equipo carbayón, tras el despido de Veljko Paunovic. El serbio se convierte en el primer técnico destituido esta temporada en Primera División.

Carrión viajó desde Córdoba en tren y en Oviedo le esperaban los que van a ser sus compañeros en esta nueva aventura, Mikel Rico, exjugador de Athletic, Cartagena y Huesca, que será su segundo entrenador, y Cristóbal Fuentes, preparador físico.

Será la segunda etapa del técnico barcelonés en Oviedo, donde ya estuvo en la campaña 23/24, en la que los azules cayeron en la final de la promoción de ascenso ante el Espanyol.

Tras dicha promoción, Luis Carrión decidió no renovar con el Real Oviedo y poner rumbo a Las Palmas, entonces equipo de Primera División, del que fue despedido tras dos meses de competición.

El Real Oviedo anunció a primera hora de la mañana de ayer el despido de Veljko Paunovic, el técnico que consiguió el ascenso a Primera 24 años después.

El preparador serbio sale del club con el equipo fuera de descenso tras ocho jornadas, en las que sumó dos triunfos y seis derrotas.