El Guardés jugará los dos partidos de la tercera ronda de la EHF European Cup en Bulgaria

El Mecalia Atlético Guardés concreta los detalles de su regreso a Europa. Este viernes, el club ha confirmado que jugará la eliminatoria íntegra de la tercera ronda de la EHF European Cup, compuesta por dos encuentros de ida y vuelta, a domicilio en Bulgaria durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.

Tras llegar a un acuerdo con el HC Byala, el equipo miñoto ha preferido aprovechar el viaje al país balcánico para disputar la eliminatoria al completo, ya que no había posibilidad de traer los dos partidos a A Sangriña por falta de recursos y era económicamente inviable celebrar la ida y la vuelta en sendas localizaciones.

En palabras del propio club, debido a la falta de ayuda económica institucional y privada, se ha visto en la obligación de aceptar el acuerdo propuesto por el HC Byala. El Guardés lamenta el perjuicio que la decisión trae para su propia afición, pero promete buscar un buen rendimiento en la ronda y poder así traer un partido europeo posterior a casa.

Así, el Mecalia jugará la tercera ronda de la EHF European Cup en dos jornadas consecutivas a domicilio: el partido de ida será el sábado 8 a las 14.00 hora local (13.00 horas en España), y la vuelta se celebrará el domingo 9 a las 16.00 (15.00 españolas). Ambos tendrán lugar en el OZK Arena de la ciudad de Byala, por lo que el rival ejercerá de anfitrión por partida doble.

Modificación del calendario

Este cambio afecta, además, al calendario liguero, pues el partido de décima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola previsto para el mismo sábado, en el que las de Ana Seabra recibirían al Atticgo BM Elche, se trasladará previsiblemente al miércoles 5 de noviembre, en horario todavía por confirmar por la Real Federación Española.

La modificación condensa la agenda guardesa, que vive en estos momentos un parón de actividad de dos semanas en el que tendrá que preparar un mes más que ajetreado. Debido a las concentraciones internacionales y la coincidencia con la competición europea para otros equipos, los encuentros de las jornadas 6 y 7 se han pospuesto a la semana del 20 de octubre. Así, entre aplazamientos y Europa, tras este descanso el Guardés deberá afrontar una aglutinación de siete partidos en tres semanas, incluyendo viajes por carretera y continentales, lo que sin duda se presenta como un momento crucial para el futuro de la temporada miñota.