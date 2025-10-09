Partido solidario en Beade a favor de la Asociación AsTEAVi
El Novo Mirador de Beade fue escenario el pasado fin de semana de un encuentro solidario jugado a beneficio de AsTEAVi, la asociación de familias que busca dar apoyo y respuestas a las necesidades de las personas con autismo. Se enfrentaron el equipo de la Asociación AsTeavi con la Peña od do Punto de Beade. Todo ello con la colaboración del Club de Fútbol San Esteban. Una mañana de deporte y solidaridad que acabó con un agradecido empate entre ambos equipos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- Tendencias actuales en los negocios de Vigo: más de una treintena de locales se traspasan en la ciudad
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía