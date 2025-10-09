Partido solidario en Beade a favor de la Asociación AsTEAVi

El Novo Mirador de Beade fue escenario el pasado fin de semana de un encuentro solidario jugado a beneficio de AsTEAVi, la asociación de familias que busca dar apoyo y respuestas a las necesidades de las personas con autismo. Se enfrentaron el equipo de la Asociación AsTeavi con la Peña od do Punto de Beade. Todo ello con la colaboración del Club de Fútbol San Esteban. Una mañana de deporte y solidaridad que acabó con un agradecido empate entre ambos equipos.