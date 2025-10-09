Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol sala

España empata con Portugal en As Pontes

REDACCIÓN

Vigo

La selección española femenina de fútbol sala cerró con un empate su doble enfrentamiento ante la de Portugal en As Pontes y, tras el triunfo del martes, este miércoles igualó 3-3 gracias a un tanto postrero de Vanesa Sotelo, que volvió a marcar diferencias en un duelo intenso con una primera parte más agitada y que acabó 2-3 para las portuguesas.

