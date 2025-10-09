España empata con Portugal en As Pontes

La selección española femenina de fútbol sala cerró con un empate su doble enfrentamiento ante la de Portugal en As Pontes y, tras el triunfo del martes, este miércoles igualó 3-3 gracias a un tanto postrero de Vanesa Sotelo, que volvió a marcar diferencias en un duelo intenso con una primera parte más agitada y que acabó 2-3 para las portuguesas.