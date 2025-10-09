fútbol sala
España empata con Portugal en As Pontes
REDACCIÓN
Vigo
La selección española femenina de fútbol sala cerró con un empate su doble enfrentamiento ante la de Portugal en As Pontes y, tras el triunfo del martes, este miércoles igualó 3-3 gracias a un tanto postrero de Vanesa Sotelo, que volvió a marcar diferencias en un duelo intenso con una primera parte más agitada y que acabó 2-3 para las portuguesas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- Tendencias actuales en los negocios de Vigo: más de una treintena de locales se traspasan en la ciudad
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía