Atletismo
A por el récord en la Carrera Vigo contra el Cáncer»
REDACCIÓN
Vigo
Casi dos millares de personas han cumplimentado ya el formulario y estarán el domingo 19 de octubre corriendo contra el cáncer por las calles de Coia en «A Derradeira», ya que no volverá a celebrarse. La asociación Vigo Contra el Cáncer ha iniciado esta semana la cuenta atrás; será posible inscribirse en la prueba hasta el lunes día 13, ya sea de manera presencial en El Corte Inglés, u online en vigocontraelcancer.com.
El cupo de participantes máximo roza los 5.000 inscritos y el objetivo de la asociación es volver a alcanzar la cifra. La carrera contará con sus dos modalidades habituales; 5 km –no competitiva– y 10 km, cronometrada e incluida en el programa Run Run Vigo.
