O Gran Camiño se alegra al alejarse de la tormenta

O Gran Camiño ha materializado finalmente su aspiración de dejar atrás el mes de febrero, y su incertidumbre climática, y celebrará su quinta edición entre los días 14 y 18 de abril, en primavera, tal y como recoge el calendario oficial de la UCI para la próxima temporada.

Desde la organización de la gran ronda profesional gallega, el director de O Gran Camiño, Ezequiel Mosquera, ha mostrado su satisfacción por la decisión de la UCI de acceder al cambio de fechas, algo que permitirá evitar el elevado riesgo de borrascas y bajas temperaturas que afecta el mes de febrero y que la prueba ya ha sufrido en ediciones anteriores con la suspensión o el recorte de algunas etapas.

«Disfrutaremos más nosotros de la organización y el espectador de la carrera», ha prometido Mosquera, para quien era necesario que la prueba «avanzase en la temporada» una vez que ya se ha labrado un nombre en el ámbito ciclista y deportivo con nombres en su palmarés como el del murciano Alejandro Valverde (2022), el danés Jonas Vingegaard (2023 y 2024) o el canadiense Derek Gee (2025).

Inicialmente O Gran Camiño se fijó en febrero por ser el periodo en el que podía «sacar la cabeza un poco» y encontrar un lugar en la oferta deportiva de los equipos para una prueba incipiente. Tras cuatro exitosas ediciones en las que han rodado por Galicia los primeros espadas del ciclismo internacional, y que ha permitido mostrar la comunidad al mundo, los equipos «ya conocen» la calidad de la prueba y de la organización, lo que permite un avance en el calendario, señala el responsable de EME Sports.

En 2026, la organización de O Gran Camiño volverá a poner todo el empeño, trabajo e ilusión en celebrar el mayor espectáculo ciclista de Galicia que será, en esta ocasión, entre el 14 y el 18 de abril.

Así la prueba gallega se sitúa entre otras dos rondas ciclistas a disputar en territorio español: la Vuelta al País Vasco (6 al 11 de abril) y la Vuelta a Asturias (23 al 26 de abril), y también entre dos de las clásicas más prestigiosas del calendario internacional: la París-Roubaix (12 de abril) y la Amstel Gold Race (19 de abril), que darán paso al Giro de Italia, que se celebrará del 9 al 31 de mayo.