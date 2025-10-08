LaLiga confirma que el Villarreal-Barça se jugará en Miami el 20 de diciembre

LaLiga ha anunciado de manera oficial que el Villarreal-Barça de la 17ª jornada de Primera División se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (EEUU) el sábado 20 de diciembre. Minutos después de que su presidente, Javier Tebas, lo diera por hecho en un foro en suelo estadounidense, la patronal ha confirmado la celebración del encuentro y el estadio ha abierto la inscripción para la preventa de entradas para el encuentro.

"Salvo por un pequeño tema formal, ya está prácticamente cerrado. Podemos decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal-FC Barcelona. Un partido en el que habrá puntos en juego y que en vez de jugarse en el Estadio de La Cerámica de Villarreal se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami", había explicado Tebas en el Sports Summit USA 2025.

El cartel promocional del Villarreal-Barça en Miami. / EPC

Poco después, LaLiga confirmaba la celebración del encuentro, que estaba a expensas del visto bueno de la aprobación formal de la federación de EEUU, de la CONCACAF y de la FIFA. Sin embargo, la jurisprudencia en EEUU al respecto de este tipo de iniciativas y el acuerdo al que llegó la promotora Relevent con la FIFA el año pasado convertían estos posibles obstáculos en mera burocracia que LaLiga ha salvado sin problemas. Confirma la patronal que tiene ya "todo lo necesario" para poder organizar el partido en Miami.

El visto bueno de la UEFA

Para Tebas, el obstáculo más complicado, el único que ponía en cuestión la disputa del partido, era el necesario visto bueno de la UEFA. Trámite que quedó superado el lunes, cuando la institución que preside Aleksander Ceferin decidió conceder su autorización "excepcional" ante la falta de un marco normativo claro y dejando claro su posición contraria a que partidos de ligas nacionales se disputen fuera de su territorio nacional.

Ahora todas las piezas han encajado, lo que provocará que por primera vez en la historia de Primera División se dispute un partido fuera de España. Un objetivo que Tebas llevaba persiguiendo desde 2018 y que finalmente ha logrado, pese a la oposición del Real Madrid, del sindicato AFE y de otros presidentes y entrenadores de Primera División.

El presidente del Barça, Joan Laporta, del PSG, Nasser Al Khelaifi y el máximo dirigente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el palco del estadio Lluis Companys antes de empezar el partido de la fase de clasificación de la liga de campeones entre el FC Barcelona y el PSG en Montjüic. / JORDI COTRINA

"Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LaLiga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona", ha señalado Joan Laporta en declaraciones difundidas por LaLiga mientras se encontraba asistiendo a la reunión de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) en Roma.

Agradecemos a LaLiga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el club Joan Laporta — Presidente del FC Barcelona

"Un solo encuentro de 380"

"Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión. Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada. LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo", destaca Tebas en declaraciones también facilitadas por escrito por la organización que preside.

El comunicado también señala que el Villarreal ha previsto medidas de compensación para sus abonados, que no podrán asistir en La Cerámica a uno de los dos partidos (junto a la visita del Real Madrid) que más expectación generan. "Los abonados del Villarreal CF podrán viajar de forma gratuita al partido, y los que decidan no desplazarse a Miami podrán beneficiarse de un descuento del 30% en el precio de su abono, como parte de las medidas diseñadas para compensar su apoyo y fidelidad", señala el comunicado. "Es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos", remarca el presidente del club 'groguet', Fernando Roig.

Cómo asistir al Villarreal-Barça

El Hard Rock Stadium, estadio que acoge a los Miami Dolphins de la NFL y cuya capacidad alcanza los 65.000 espectadores, ya ha anunciado que la preventa de entradas arrancará el martes 21 de octubre y que ya es posible apuntarse a través de la web oficial del estadio. La venta general al público abrirá un día después, el miércoles 22. De momento, se desconocen tanto la hora a la que se jugará el partido como el precio que tendrán las entradas al estadio para un partido histórico para el fútbol español.