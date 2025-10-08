Julius sueña sin fecha de caducidad: un ghanés en el Gran Peña

«El fútbol es lo único que me ha proporcionado gozo mientras crecía, además de mi familia», establece Julius Avinu. Rara vez permite la vida conjugar todos los deseos. El joven delantero ghanés ha tenido que distanciarse de su hogar para pelear por sus sueños. De regreso en el Gran Peña, tras varias opciones que no cuajaron en verano, promete «hacerlo mejor que en la anterior temporada y ayudar al equipo a lograr sus metas». El entrenador grampeñista, Martín Blanco, concuerda con la exigencia: «Es un jugador de otra categoría. Nos tiene que dar un rendimiento muy alto... el tiempo que esté».

Siempre teje el fútbol sus relatos de manera misteriosa. A Blanco lo contrataron en Lavadores en julio de 2024 para reconstruir un proyecto que la desvinculación con el Celta había desnudado. El vigués había vuelto al club de su corazón tras vivir experiencias en India y Dubai. Por el camino, en 2021, lo habían enrolado también en Stellar, una de las agencias de representación más prestigiosas.

Aunque Stellar requería su visión clínica en Galicia y alrededores, sus contactos le permitieron asomarse a otros mercados como el ghanés. «Empecé a indagar. Vi cosas». Julius captó su atención entre tanto acopio de nombres y datos. Había sido nombrado MVP en dos ocasiones de la tercera división del país; también máximo goleador en la última campaña, con el modesto Okor Nowomi FC. Alguna actuación analizada a través de Youtube determinó la siguiente maniobra. Envió mensajes al jugador y al manager del club.

«Lo primero que recuerdo de Martín es cuando me contactó por Instagram, diciéndome que era entrenador y ojeador. Había visto vídeos de mis jugadas destacadas, se había dado cuenta de mi potencial y quería saber si me apetecería probar en España», recuerda Julius, que se inició en el fútbol «muy temprano», fiel al ejemplo de sus hermanos y a la pasión de su padre. «No tuve más remedio que seguir sus pasos», bromea.

Tenía Julius, en ese momento, 21 años casi recién cumplidos (3-7-2003). Una edad tierna, pero en realidad ya mayor según los criterios de los reclutadores europeos, que buscan talento africano aún en formación, más moldeable. Por mediación de una escuela vinculada a Seedorf, ya se había examinado infructuosamente durante un par de meses con el Midtjylland danés –el equipo de origen de Pione Sisto–. Julius supo al instante que esta era la segunda oportunidad que había esperado: «No lo dudé, aunque sabía que asumía un riesgo».

Ofertas de la Premier ghanesa

En realidad, en Julius también se habían fijado equipos de la Premier League de Ghana. Manejaba varias ofertas concretas, que su familia hubiera preferido que aceptase. Pero los clubes ghaneses no pagan mucho y retienen demasiado. «Yo había tomado la decisión. Jugar en una de las ligas grandes de Europa, como la de España, es por lo que siempre había rezado a Dios. Ya sabía que la Tercera RFEF no era top, pero uno debe empezar por algún sitio. Así que no me lo pensé dos veces». En casa lo supieron como un hecho consumado, cuando llamó a Acra desde Vigo.

La condición amateur de la Tercera RFEF había retrasado su incorporación. La administración dispone de hasta 90 días para resolver sobre el permiso de residencia. Julius no debutó hasta finales de noviembre. Pero se aclimató con facilidad. «Es un jugador muy explosivo, pero también muy técnico. Puede actuar en todas las posiciones de ataque. Se asocia bien con los compañeros y entiende el juego», describe Blanco. «Debería ser más egoísta y terminar más jugadas».

Juluis concluyó la Liga 24-25 con 21 titularidades en 22 partidos y siete goles. Contribuyó a la undécima posición del Gran Peña; un resultado colectivo notable considerando que Martín Blanco se había encontrado un vestuario vacío a raíz de la finalización del convenio de tres años con el Celta. El grupo que conformó llegó a incluir al japonés Ginto Nunokawa, los venezolanos Odilo Alonso y Amet Barrios, el suizo Tyrone Mbia, el francés Francisco Makiese, el marroquí Amin Rajouani, el senegalés Cheikh Mbacké, el egipcio-canadiense Ibrahim Higazy y el egipcio Ahmed Saad –algunos como Nunokawa y Mbia aún siguen–.

"Disfruto de la ciudad"

Ese crisol, con varios anglófonos, ayudó a la integración de Julius. «El idioma le cuesta un poco y quizá le fue más fácil entonces. Tenía gente con la que hablar. Es un chico muy tranquilo, fácil de llevar. No necesita demasiadas cosas. Está contento». El ghanés, que habita en la residencia de Marcote, asegura que la reformulación de la plantilla, ahora mayoritariamente gallega, no le ha incomodado: «Realmente me encanta estar aquí. Disfruto de la ciudad y estoy conociendo a más gente y su cultura. Todas las personas son agradables y la mayoría de ellas me ayudan a integrarme».

Julius presiona a un rival. / Jose Lores

Lo cierto es que Julius no debería haber seguido en Vigo. «Ha sido imprevisto. Tenía opciones mejores», reconoce Blanco. En el Fabril lo examinaron durante una semana, aunque cuando ya habían concluido los entrenamientos. Después, durante el mercado estival, también estuvo en la agenda de los filiales de Racing de Santander y Burgos, y se consideró su fichaje en el Bergantiños y la Sarriana, de Segunda RFFE. Julius se decantó finalmente por el Felgueiras 1932, de la Segunda Divisão. Pero los portugueses se demoraron, descuadrando los plazos. Ni le sacaron ficha ni le encontraron una cesión apropiada.

«Por el papeleo, sobre todo, se ha dado esta situación», resume Blanco, encantado de contar con él: «Esta vez jugará más como delantero que en banda». Dentro de un mes renovará su permiso de residencia, sin un horizonte concreto. Quizá reciba alguna propuesta atractiva en enero o quizá concluya la Liga vestido de azul en Barreiro. Julius no se inquieta. En su cuenta de Instagram, esa que un día volteó su existencia, ha escrito: «Tu sueño no tiene fecha de caducidad. Respira profundamente e inténtalo de nuevo».