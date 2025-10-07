El Valinox Novás reactiva su defensa y conserva el pleno

Granitos Ibéricos Carballal, BM Porriño y Valinox Novás se hicieron fuertes en casa y vencieron en la cuarta jornada del grupo A de Primera Nacional Masculina. Por su parte, dolorosa derrota del Reconquista en su desplazamiento a Lanzarote.

Granitos Ibéricos Carballal sumó dos puntos muy importantes frente al Disiclín Lalín, en un partido muy reñido y ajustado, en el que ambos conjuntos cometieron muchos errores.

El equipo local dominó en el marcador desde el inicio y, como siempre, con la defensa como su principal argumento. En ataque, tanto Carballal como Lalín perdieron muchos balones y las defensas se impusieron. Al descanso, Granitos mandaba en el marcador (13-10) y en la segunda parte, el conjunto local logró escaparse de hasta 5 goles, para poder vivir un final de partido tranquilo. Importante victoria de los vigueses que se sitúan en la zona media de la tabla.

Mientras, el BM Porriño consiguió la segunda victoria consecutiva en Liga, al vencer al Saeplast Cañiza en un partido que se complicó en el tramo final. Y es que los locales dominaron desde el inicio, mandando con distancias cómodas (10-4, min. 21), mientras que el Cañiza no era capaz de frenar a los porriñeses. Al descanso, 14-9.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Dani Benaches siguió dominando de forma clara hasta los últimos minutos (30-25, min. 57). En el último suspiro el partido se complicó para los locales que, en inferioridad numérica, perdieron muchos balones y el Cañiza logró ponerse a solo un gol a falta de diez segundos para el final. Pese al susto, triunfo merecido para el conjunto local.

La tercera victoria fue para el Valinox Novás, que sigue como líder del grupo con pleno de triunfos en este inicio liguero. A pesar del resultado final no fue un partido sencillo para los de O Rosal, que en la primera mitad no hicieron un buen trabajo defensivo, tal y como muestra el marcador al descanso (20-17). Tras el paso por vestuarios y la charla del técnico Guillermo Artime, el Novás mejoró en defensa y logró dejar al BM Culleredo en sólo 10 tantos en ataque, lo que le permitió sumar dos puntos más que lo mantienen en lo más alto de la tabla.

La cruz fue para el Reconquista que, en su visita al BM Lanzarote, hizo un partido nulo en ataque. En los primeros 15 minutos, el conjunto vigués se mantuvo en el choque gracias a la defensa (4-3 en el marcador), pero sin embargo fallaba lanzamientos claros que les hubiese permitido ir por delante en el marcador. A partir de ahí, el equipo canario aprovechó cada error del Reconquista en pérdida de balón o lanzamiento errado, para correr a la contra y revolucionar el partido. Al descanso, 15-7 para el Lanzarote. Además, al final de la primera parte, Alberto Hernández recibió una roja directa, que lastró al equipo vigués en defensa. En la segunda parte, continuaron las contras locales, además de que su juego con el pivote hizo mucho daño al Reconquista.