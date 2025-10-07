Victorioso arranque en OK Plata

El Ponteareas y el Distelgroup Traviesas abrieron con victoria la temporada en OK Plata Femenina. Las ponteareanas, ya veteranas en la categoría, ganaron 2-1 al Alcorcón. Las alfareras se adelantaron pronto gracias a Rico y las locales remontaron en los últimos minutos por mediación de Laiton y Videla. Las viguesas, debutantes en la categoría, se impusieron por 2-3 al Tres Cantos Ibercenter gracias a su defensa cerrada y su eficacia en ataque. Marcaron Sanz y Oara, en dos ocasiones.

En OK Bronce masculino, el Traviesas, que venía de vencer al Urdaneta (5-6), perdió en casa por 2-6 en la segunda jornada del grupo norte contra el Ordes, un adversario muy reforzado.