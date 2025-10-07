Balonmano | Honor Oro Femenina
Un par de errores frustran al Solimusic
Mila Alonso
El AD Carballal cayó derrotado ante el Oviedo en un partido muy igualado y luchado hasta el final, en el que el club vigués tuvo opciones hasta los últimos minutos.
Era el debú del Carballal en casa esta temporada y el choque comenzó con un ritmo alto de juego y el conjunto local mandando en el marcador hasta el minuto 15. A partir de ahí, el Oviedo se adelantó en el marcador, pero el partido estaba igualado y disputado. 12-15, al descanso.
En el inicio de la segunda parte, el equipo asturiano logró aumentar distancias, aprovechando los errores en el lanzamiento de las viguesas y con la gallega Marta Da Silva como jugadora más destacada. Aún así, el Carballal no bajó los brazos, siguió trabajando y así llegó con opciones al tramo final (25-25, min. 54). Pero después de tanto remar, un par de errores inclinaron la balanza a favor del Oviedo, que se llevó los dos puntos de Carballal.
A.D. CARBALLAL, 26 – 29, LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO
26. SOLIMUSIC EVENTS CARBALLAL: Helena Sancho (1), Antía Seijo (9), Patricia Mallo (2), Daniela Carranza, Naihara Costas (4), Lidia Portela, Andrea Cristina Amarilla (2), Lucía Villamarín, Paula Gómez, Alejandra Montenegro (1), Nerea Arias (1), Uxía Fernández (2), Sabela Vázquez, Salma Aakcha, Laura Rúa (1), Yaiza Alonso (3).
29. LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO: Raquel Álvarez, Celia Rojo (7), Paloma Calvo (1), Marta Da Silva (6), Teresa Rodríguez, Aida Fernández, Paula Molano (2), Jimena Merino, Carmen García-Calvo (1), Camila Belén Méndez (1), Lucía Méndez (3), Sofía Gull, Lisa Chiagozie (7), Blanca Sánchez (1).
ÁRBITROS: Raúl López y Álvaro García. Excluyeron dos minutos a las locales Daniela Carranza y Lucía Villamarín y a las visitantes Paloma Calvo, Paula Molano y Lucía Méndez.
PARCIALES: 2-0, 5-4, 7-6, 8-10, 9-12, 12-15 (descanso), 13-19, 17-21, 19-24, 20-25, 25-27, 26-29 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 2ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pavillón Municipal do Carballal.
