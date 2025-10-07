Un par de errores frustran al Solimusic

El AD Carballal cayó derrotado ante el Oviedo en un partido muy igualado y luchado hasta el final, en el que el club vigués tuvo opciones hasta los últimos minutos.

Era el debú del Carballal en casa esta temporada y el choque comenzó con un ritmo alto de juego y el conjunto local mandando en el marcador hasta el minuto 15. A partir de ahí, el Oviedo se adelantó en el marcador, pero el partido estaba igualado y disputado. 12-15, al descanso.

En el inicio de la segunda parte, el equipo asturiano logró aumentar distancias, aprovechando los errores en el lanzamiento de las viguesas y con la gallega Marta Da Silva como jugadora más destacada. Aún así, el Carballal no bajó los brazos, siguió trabajando y así llegó con opciones al tramo final (25-25, min. 54). Pero después de tanto remar, un par de errores inclinaron la balanza a favor del Oviedo, que se llevó los dos puntos de Carballal.