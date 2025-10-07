Vela | Semana Abanca
El Magical gobierna con mano firme el Trofeo Vila de Bouzas
El barco de Julio Rodríguez protagonizó un pulso con el Bon 3
El Swan 42 Magical capitaneado por Julio Rodríguez, de la flota del Real Club Náutico de Vigo, se proclamó vencedor absoluto del XXI Trofeo Vila de Bouzas-Semana Abanca, que organizó el vicedecano de la náutica gallega, el Liceo Marítimo de Bouzas.
El resultado de la competición, con serias dudas por el adverso meteoro en la ría viguesa, que amaneció con niebla y sin viento, fue una jornada sorprendente. Las condiciones se tornaron en excepcionales, con vientos de 10-12 nudos del sudoeste.
En línea de salida, una de las más potentes flotas que esta temporada se han dado cita en Galicia. Varias unidades de Lisboa y Oporto no pudieron poner en jaque a los barcos gallegos en un trazado muy ajustado de 15 millas en el campo de regatas de las Cíes, con una primera virada en la denominada baliza meteorológica, para subir a Subrido y Bondaña.
Tanto Magical como Bon 3 hacían bueno el pronóstico, pues dominaban de principio a fin. El Magical se imponía en ORC 0-3, que aglutinaba a los barcos de mayor eslora. En ORC4 ganaba un ilustre veterano, Luis García Trigo, del Monte Real. En ORC5, victoria del Esquío, del Liceo, con Alejandro Castro a la caña. Compitieron barcos con tripulaciones reducidas, con victoria de Salaño Dos (Jacobo Vecino-Brenda Maure), del Náutico, y Smaku (Alfonso Rodríguez), del Liceo.
21 TROFEO VILA DE BOUZAS-SEMANA ABANCA
CLASIFICACION GENERAL FINAL (TOP TEN)
1º Magical (Julio Rodríguez) RCN Vigo
2º Bon 3 (Víctor Carrión) RCN Vigo
3º Unus (Luis García Trigo) MRCY Baiona
4º Fend la Bise (Jean Claude Sarrade) MRCY Baiona
5º Balea Dous (Luis María Pérez) RCN Rodeira
6º Madmax (Carlos Morgado) Aveirense VC Lisboa
7º Bonaventure (José Luis Ríos) RCN Vigo
8º Kepp Calm (Francisco Javier Rey) MRCY Baiona
9º Makai (Miguel Fonseca) CV Atlántico Oporto
10º Javitudo (Sergio Castel-Branco) CV Atlántico Oporto
21 TROFEO VILA DE BOUZAS-GADIS
CLASIFICACION A1-A2 FINAL (FIVE TEN)
1º Salaño Dos (Jacobo Vecino-Brenda Maure) RCN Vigo
2º Smaku (Alfonso Rodríguez) LM Bouzas
3º Alalunga (Rodrigo Rodríguez-Francisc J.Sanchez) CM Canido
4º Asante Sana (Juan Carlos Trabazos-José I.Correa) CN Panxon
5º Berrueco (Rosa María Gándara-María I.March) LM Bouzas
5º Quinta Lamosa Ecoturismo (Joao Serodio-Pedro Serodio)YC Oporto
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar