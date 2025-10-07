Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vela | Semana Abanca

El Magical gobierna con mano firme el Trofeo Vila de Bouzas

El barco de Julio Rodríguez protagonizó un pulso con el Bon 3

La flota, con el Magical en primer plano. | Moebius

R. V.

El Swan 42 Magical capitaneado por Julio Rodríguez, de la flota del Real Club Náutico de Vigo, se proclamó vencedor absoluto del XXI Trofeo Vila de Bouzas-Semana Abanca, que organizó el vicedecano de la náutica gallega, el Liceo Marítimo de Bouzas.

El resultado de la competición, con serias dudas por el adverso meteoro en la ría viguesa, que amaneció con niebla y sin viento, fue una jornada sorprendente. Las condiciones se tornaron en excepcionales, con vientos de 10-12 nudos del sudoeste.

Semana Abanca en Bouzas, los premiados en el Liceo Marítimo.

En línea de salida, una de las más potentes flotas que esta temporada se han dado cita en Galicia. Varias unidades de Lisboa y Oporto no pudieron poner en jaque a los barcos gallegos en un trazado muy ajustado de 15 millas en el campo de regatas de las Cíes, con una primera virada en la denominada baliza meteorológica, para subir a Subrido y Bondaña.

Tanto Magical como Bon 3 hacían bueno el pronóstico, pues dominaban de principio a fin. El Magical se imponía en ORC 0-3, que aglutinaba a los barcos de mayor eslora. En ORC4 ganaba un ilustre veterano, Luis García Trigo, del Monte Real. En ORC5, victoria del Esquío, del Liceo, con Alejandro Castro a la caña. Compitieron barcos con tripulaciones reducidas, con victoria de Salaño Dos (Jacobo Vecino-Brenda Maure), del Náutico, y Smaku (Alfonso Rodríguez), del Liceo.

21 TROFEO VILA DE BOUZAS-SEMANA ABANCA

CLASIFICACION GENERAL FINAL (TOP TEN)

1º Magical (Julio Rodríguez) RCN Vigo

2º Bon 3 (Víctor Carrión) RCN Vigo

3º Unus (Luis García Trigo) MRCY Baiona

4º Fend la Bise (Jean Claude Sarrade) MRCY Baiona

5º Balea Dous (Luis María Pérez) RCN Rodeira

6º Madmax (Carlos Morgado) Aveirense VC Lisboa

7º Bonaventure (José Luis Ríos) RCN Vigo

8º Kepp Calm (Francisco Javier Rey) MRCY Baiona

9º Makai (Miguel Fonseca) CV Atlántico Oporto

10º Javitudo (Sergio Castel-Branco) CV Atlántico Oporto

21 TROFEO VILA DE BOUZAS-GADIS

CLASIFICACION A1-A2 FINAL (FIVE TEN)

1º Salaño Dos (Jacobo Vecino-Brenda Maure) RCN Vigo

2º Smaku (Alfonso Rodríguez) LM Bouzas

3º Alalunga (Rodrigo Rodríguez-Francisc J.Sanchez) CM Canido

4º Asante Sana (Juan Carlos Trabazos-José I.Correa) CN Panxon

5º Berrueco (Rosa María Gándara-María I.March) LM Bouzas

5º Quinta Lamosa Ecoturismo (Joao Serodio-Pedro Serodio)YC Oporto

