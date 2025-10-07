El Magical gobierna con mano firme el Trofeo Vila de Bouzas

El Swan 42 Magical capitaneado por Julio Rodríguez, de la flota del Real Club Náutico de Vigo, se proclamó vencedor absoluto del XXI Trofeo Vila de Bouzas-Semana Abanca, que organizó el vicedecano de la náutica gallega, el Liceo Marítimo de Bouzas.

El resultado de la competición, con serias dudas por el adverso meteoro en la ría viguesa, que amaneció con niebla y sin viento, fue una jornada sorprendente. Las condiciones se tornaron en excepcionales, con vientos de 10-12 nudos del sudoeste.

Semana Abanca en Bouzas, los premiados en el Liceo Marítimo. / Moebius

En línea de salida, una de las más potentes flotas que esta temporada se han dado cita en Galicia. Varias unidades de Lisboa y Oporto no pudieron poner en jaque a los barcos gallegos en un trazado muy ajustado de 15 millas en el campo de regatas de las Cíes, con una primera virada en la denominada baliza meteorológica, para subir a Subrido y Bondaña.

Tanto Magical como Bon 3 hacían bueno el pronóstico, pues dominaban de principio a fin. El Magical se imponía en ORC 0-3, que aglutinaba a los barcos de mayor eslora. En ORC4 ganaba un ilustre veterano, Luis García Trigo, del Monte Real. En ORC5, victoria del Esquío, del Liceo, con Alejandro Castro a la caña. Compitieron barcos con tripulaciones reducidas, con victoria de Salaño Dos (Jacobo Vecino-Brenda Maure), del Náutico, y Smaku (Alfonso Rodríguez), del Liceo.