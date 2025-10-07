Motociclismo | Minimotos
Luca Piñeiro, campeón de Galicia y del Interautonómico
Una segunda y una primera plaza en Forcarei aseguraron el doblete para el olívico
El pequeño piloto vigués Luca Piñeiro Mosquera se ha coronado como el mejor de Galicia en su categoría y se ha llevado también el título de campeón interautonómico y suma, así, dos títulos más en esta temporada 2025 que ha estado plagado de éxitos.
Este fin de semana se celebró en el circuito de A Madalena (Forcarei) la última prueba del Campeonato Gallego de Velocidad. Luca Piñeiro llegaba como favorito para hacerse con el título y no defraudó esas expectativas. En la primera manga logró la segunda posición después de sufrir una caída. En la segunda manga cruzaba primero la bandera a cuadros, lo que le valía para hacerse con el primer puesto de la prueba y llevarse el título de campeón gallego tras las ocho carreras que se han ido celebrando a lo largo de la temporada.
De esta manera, Luca lograba también llevarse el título de campeón interautonómico. Se trata de un trofeo que se celebra entre las federaciones de Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Galicia.
Luca suma estos dos títulos al conseguido hace escasas semanas en la Copa VF Timing por lo que termina esta fantástica temporada 20025 con tres títulos de campeón.
