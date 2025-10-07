Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motociclismo | Minimotos

Luca Piñeiro, campeón de Galicia y del Interautonómico

Una segunda y una primera plaza en Forcarei aseguraron el doblete para el olívico

Luca Piñeiro.

Luca Piñeiro.

R. V.

El pequeño piloto vigués Luca Piñeiro Mosquera se ha coronado como el mejor de Galicia en su categoría y se ha llevado también el título de campeón interautonómico y suma, así, dos títulos más en esta temporada 2025 que ha estado plagado de éxitos.

Este fin de semana se celebró en el circuito de A Madalena (Forcarei) la última prueba del Campeonato Gallego de Velocidad. Luca Piñeiro llegaba como favorito para hacerse con el título y no defraudó esas expectativas. En la primera manga logró la segunda posición después de sufrir una caída. En la segunda manga cruzaba primero la bandera a cuadros, lo que le valía para hacerse con el primer puesto de la prueba y llevarse el título de campeón gallego tras las ocho carreras que se han ido celebrando a lo largo de la temporada.

De esta manera, Luca lograba también llevarse el título de campeón interautonómico. Se trata de un trofeo que se celebra entre las federaciones de Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Galicia.

Noticias relacionadas y más

Luca suma estos dos títulos al conseguido hace escasas semanas en la Copa VF Timing por lo que termina esta fantástica temporada 20025 con tres títulos de campeón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents