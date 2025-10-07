El Helvetia Saeplast, única alegría de la aciaga jornada

Mala segunda jornada liguera para los equipos gallegos de División de Honor Plata Femenina. Sólo el Saeplast Cañiza logró la victoria, mientras que SAR, BM Porriño y Meaño cayeron derrotados en sus compromisos.

Fantástica victoria del Helvetia Saeplast Cañiza en el Polvorín frente al Leganés en un partido tremendamente ajustado y luchado, en el que las locales nunca se dieron por vencidas a pesar de no sentirse cómodas. En la primera parte, las distancias eran mínimas a favor de uno u otro equipo, y así se alcanzó el descanso con un 11-12 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, el Cañiza salió enchufado y logró escaparse (17-13, min. 40), pero el Leganés reaccionó y en diez minutos le dio la vuelta al partido (19-19, min. 49). Así, emoción hasta el final en la cancha, con empates continuos en el marcador hasta que, a falta de 10 segundos, Paula Pereira logró el gol del triunfo, en un partido que se decidió más por la calidad de las jugadoras que por la organización colectiva.

Derrota dolorosa de SAR Rodavigo en la Bombonera frente al Cavidel Aula Valladolid, en un partido con muchos errores de las locales.

Desde el principio, el equipo redondelano no estaba cómodo, no movía el balón con rapidez en ataque para encontrar la mejor opción y además cometía muchas pérdidas. Así, el Aula iba creciendo en confianza, mientras que la SAR no encontraba la tecla. Eso sí, el partido estaba muy igualado (14-13, min. 30). En la segunda mitad, el conjunto vallisoletano logró la máxima distancia (20-24, min. 45) y el entrenador local, Manuel Fernández, solicitó tiempo muerto. La SAR reaccionó y logró empatar a falta de poco más de tres minutos (28-28), pero pagó el esfuerzo y no supo elegir la mejor opción en los ataques finales. Derrota dura en un mal partido de las locales en líneas generales.

El Rubensa Indupor BM Porriño cayó derrotado de forma clara ante el Sanse en un partido en el que al conjunto dirigido por Abel Estévez le faltó intensidad defensiva.

El Porriño, que viajaba con muchas bajas, estuvo muy blando en el trabajo defensivo, lo que permitió al equipo madrileño escaparse en el marcador de forma clara (16-10): en la segunda mitad, el conjunto dirigido por Abel Estévez aumentó la agresividad en defensa y fueron recortando distancias. A falta de 15 minutos tuvieron varias opciones para ponerse a tres, pero las desaprovecharon y el Sanse rompió el partido por completo para conseguir una victoria muy cómoda.

Derrota abultada del Inelsa Solar Asmubal Meaño en su visita al Rocasa Gran Canaria, un desplazamiento que siempre se le atasca al conjunto dirigido por Juan Costas.

El equipo gallego, que iba justito de gente por las ausencias de Carol, Raquel Sineiro y Sabela, se encontró con un Rocasa tremendamente efectivo en ataque, que aprovechaba a la perfección los errores del rival para correr y marcar goles rápidos en transición, mientras que el Meaño se encontraba con un muro en portería, que lo repelía todo. Al descanso, 16-8. Y si había alguna duda, el fantástico arranque de la segunda parte del Rocasa con un parcial de 5-0 en cinco minutos, que obligó a Costas a pedir tiempo muerto, acabó con todas las opciones visitantes.