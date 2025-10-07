Motociclismo
Doloroso cierre de campaña
España, 10ª en el Motocross de las Naciones con caída de Rubén Fernández | El vigués se salió de la pista y sufrió un fuerte golpe
Efe/André Couce
El equipo australiano revalidó su título en el Motocross de las Naciones, que se ha disputado en Crawfordsville, en los Estados Unidos, donde España finalizó en la décima plaza de la general.
El australiano Jett Lawrence (Honda) ganó la primera carrera, MXGP-MX2, en la que Rubén Fernández (Honda) se clasificó en el tercer puesto, mientras que en la segunda, MX2-Open, fue otro australiano, Hunter Lawrence (Honda), el más rápido.
En la tercera prueba, MXGP-Open, el mayor de los Lawrence, Hunter, repitió victoria para que su país revalidara el título en esta competición disputada en el estado de Indiana. Estados Unidos ocupó el segundo lugar del podio por delante de Francia, Bélgica, Eslovenia, Italia, Suecia, Suiza, Letonia y España.
Rubén Fernández, que se cayó en el circuito, terminó decepcionado: «No fue como esperaba terminar la temporada, saliéndome de la pista antes de tiempo, pero espero que no sea nada grave. Me sentía bien en la pista y tuve una gran primera manga, terminando sexto, y luché duro en la tercera carrera, pero luego cometí un pequeño error que se convirtió en una caída bastante fuerte. Pude caminar hasta mi moto y salir del circuito, pero estoy un poco dolorido. Por suerte, esta es la última carrera de la temporada y puedo concentrarme en ponerme en forma y recuperarme antes de prepararme para 2026».
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar