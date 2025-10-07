Doloroso cierre de campaña

El equipo australiano revalidó su título en el Motocross de las Naciones, que se ha disputado en Crawfordsville, en los Estados Unidos, donde España finalizó en la décima plaza de la general.

El australiano Jett Lawrence (Honda) ganó la primera carrera, MXGP-MX2, en la que Rubén Fernández (Honda) se clasificó en el tercer puesto, mientras que en la segunda, MX2-Open, fue otro australiano, Hunter Lawrence (Honda), el más rápido.

En la tercera prueba, MXGP-Open, el mayor de los Lawrence, Hunter, repitió victoria para que su país revalidara el título en esta competición disputada en el estado de Indiana. Estados Unidos ocupó el segundo lugar del podio por delante de Francia, Bélgica, Eslovenia, Italia, Suecia, Suiza, Letonia y España.

Rubén Fernández, que se cayó en el circuito, terminó decepcionado: «No fue como esperaba terminar la temporada, saliéndome de la pista antes de tiempo, pero espero que no sea nada grave. Me sentía bien en la pista y tuve una gran primera manga, terminando sexto, y luché duro en la tercera carrera, pero luego cometí un pequeño error que se convirtió en una caída bastante fuerte. Pude caminar hasta mi moto y salir del circuito, pero estoy un poco dolorido. Por suerte, esta es la última carrera de la temporada y puedo concentrarme en ponerme en forma y recuperarme antes de prepararme para 2026».