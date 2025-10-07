Los atletas vigueses inician su «destierro»

El atletismo vigués deberá buscar acomodo durante al menos las tres próximas semanas. Es el periodo que el Concello de Vigo estima necesario para acometer ciertas obras en las pistas municipales de Balaídos. Se trata de actuaciones menores, de mantenimiento. Sigue si fecha, casi dos décadas después de que se presentase el proyecto original, la reforma integral de las instalaciones. Con todo, aunque necesaria, esta clausura generará dificultades y sirve quizá de ensayo a exilios más prolongados en el futuro.

«Del 6 de octubre hasta el 22 de octubre», reza el cartel informativo colgado desde ayer en la puerta de acceso de Balaídos. Es el plazo que se había comunicado previamente a los clubes. Los operarios van a proceder a reparar el tartán en la recta de meta y la zona anexa. También se realizará un repintado de las dependencias. El mal estado de las pistas, que la Federación Española constató en su revisión, ya provocó que el Celta masculino tuviese que ejercer como anfitrión en Pontevedra de una de las jornadas de la Liga Nacional, en mayo.

El cierre de Balaídos afecta a cientos de usuarios, desde opositores a atletas de todas las edades de entidades de la ciudad (Celta, AVA, Beade, Vila de Vigo, Comesaña, Delikia...) y su área de influencia, ya que se trata de una dotación de uso supramunicipal. Y se produce justo en el momento en que los entrenadores, concluido el trabajo de pretemporada en las playas o Castrelos, iban a intensificar los entrenamientos en pista. «Non tiveron tempo en agosto cando a pista estaba pechada. E resulta que esta mañán non había ninguén traballando. Despois dirán que se retrasan por mor da choiva», critica David Gómez en redes sociales.

El módulo cubierto del IFEVI está inhabilitado mientras dure Conxemar. Sin otras alternativas viables –las lejanas pistas del CUVI son de gestión universitaria y no se consideran aptas–, los clubes han articulado planes para mantener su actividad adaptándose a los distintos escenarios. En el Celta, por ejemplo, distribuirán a sus diferentes grupos entre los bajos de la grada de Río y Castrelos. El AVA ha optado por una solución similar. «Nosotros, que acabamos de venirnos de Samil, donde hemos estado entrenando todo el mes de septiembre, realizaremos los entrenamientos en el parque de Castrelos mientas esté cerrada la pista», revela José Luis Domínguez.

«En lo que se refiere a las obras de reparación, entendemos que son imprescindibles, dado que la pista ya se encuentra en un estado de deterioro importante, que dificulta seriamente tanto los entrenamientos como las competiciones», acepta el dirigente del AVA. «Dado que, a pesar de las promesas, no se aborda la construcción de una nueva pista de atletismo, hemos de consolarnos con pequeñas reparaciones. Se asume como bueno invertir 50 millones de euros para hacer una grada para un par de partidos, pero no el hacer una segunda instalación atlética en la ciudad para todos los días del año. Así nos va...», lamenta.

Historia interminable

Balaídos espera su reforma desde 2008, cuando el concello la pactó con la Xunta, ambos bajo mando bipartito: un proyecto de 5 millones a cambio de que el gobierno municipal construyese el pabellón de Candeán,que sí se llevó a cabo. En Santiago cambió el gobierno sin que aquel acuerdo se hubiese sustanciado presupuestariamente. Balaídos entró en el eterno purgatorio de las comisiones de estudio, las rebajas, su vinculación y desvinculación al estadio de fútbol, las acusaciones mutuas entre PP y PSOE tras la invalidación del PXOM... El último proyecto, de diciembre de 2023, se paralizó al sufrir un sobrecoste del 83% en su redacción. Abel Caballero también reunió a representantes de los clubes en enero de 2023 para presentarles sus planes para unas pistas nuevas en A Balsa dentro de una ciudad deportiva. No se han producido novedades.

Al atletismo olívico le inquietan otras actuaciones teóricamente más inmediatas, aunque siempre se afrontarán tras concluir la vecina grada de Gol. La construcción de un tanque de tormentas, que sustituirá al de la calle Olímpicos, podría obligar a cerrar las pistas durante meses. Tampoco se han concretado fechas.