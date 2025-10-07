El Bembrive seca a otro favorito y María golpea

El Bembrive FS rentabilizó un gol de segundo remate de su capitana, María González, para hacerse con un triunfo importante ante otro equipo aspirante a play-offs, que se ha reforzado no solo con la llegada del catalán Sergio Oruj al banquillo, sino también con fichajes de Primera División.

Las viguesas, en un partido sin brillo pero con eficacia, se llevaron los tres puntos en su primera visita a Baleares. “Café”, que se plantó sola ante Pao tras un error de pase de las locales, tuvo la más clara oportunidad de todo el encuentro en el segundo minuto de juego, pero la portera pitiusa repelió su disparo.

Pese a esa acción, no fue un choque de grandes ocasiones. Y cuando las verdes pinchaban atrás, Patri Arruti se mostró como un valladar infranqueable para el ataque ibicenco.

Las de Gael Madarnas acabaron con la imbatibilidad del San Pablo, al que además superan en la clasificación tras una jornada en la que el Estrela Futsal ourensano, otro favorito, perdió (8-4) en Segovia frente al CD Segosala. El vigente bicampeón pasó apuros en el tercer minuto de la segunda mitad, con una pérdida de Centeno que supuso un contragolpe local, pero el remate a bocajarro de la brasileña Larissa Gouvea fue rechazado por Arruti. Sus paradas en momentos puntuales fueron vitales.

El equipo vigués tuvo la puntilla en el minuto 25, con un contragolpe de Mar Fernández que asistió para “Café”, pero la colombiana, que se plantaba sola, controló mal.

El Bembrive, que en las dos próximas jornadas recibirá en el Vicente Álvarez a Ence Marín y Ourense Ontime, se ha convertido en la mejor defensa del grupo, con un solo gol en contra. Y dejó a las de Oruj a cero cuando habían marcado cuatro goles en Cantabria y dos ante el Marín en las jornadas anteriores.