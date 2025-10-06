El Villalonga sorprende al Moaña

El Moaña perdió ayer 2-3 ante un Villalonga que llegaba al campo Iago Aspas en puestos de descenso. Los visitantes se fueron al descanso con un 0-2 y en el segundo tiempo los moañeses lograron empatar. Pero en la siguiente jugada encajaron el definitivo 2-3.

Los de O Salnés comenzaron apretando y el 0-1 llegó en el minuto 6, cuando Maykel remató solo a la salida de un saque de esquina. El Moaña intentó reaccionar y en el minuto 15 un remate de Javido se estrelló en la base del poste. Antes del descanso el Villalonga volvió a hacer daño por medio de Maykel, que tras recibir un balón al espacio remató de tiro cruzado para poner el 0-2.

En el segundo tiempo el Moaña adelantó líneas y busco con ahínco el gol. Mauro recortó distancias en el minuto 72 tras recoger un balón en las inmediaciones del punto de penalti. Dos minutos después los locales se quedaban con diez por la expulsión de Jesús Rivas, pero no bajaron los brazos y Lucas, después de varios rechaces en el área, marcó el 2-2 en el minuto 86.

Un esfuerzo que al final resultó estéril porque nada más sacar de centro el Villalonga volvió a sorprender al Moaña y Alejandro anotó el definitivo 2-3. Los locales tuvieron una última oportunidad en el descuento en un centro de hugo que Mauro no pudo rematar a gol.