El Umia se queda tres veces con la miel en los labios (3-3)

El Umia hizo casi todo para ganar, pero acabó cediendo un empate (3-3) ante el Choco en A Senra 2. El equipo de Lino González se adelantó hasta en tres ocasiones, mostró ambición, carácter y fútbol ofensivo, pero un tanto en los minutos finales del exjugador local Álex García impidió que los tres puntos se quedasen en casa.

El choque fue una montaña rusa desde el pitido inicial. Apenas habían pasado tres minutos cuando Álex Guillán, en plena racha, adelantó a los locales con un remate al primer palo tras un centro preciso de Cavani. El Umia había salido decidido, con ritmo y con la sensación de tener claro cómo hacer daño a un Choco que, sin embargo, demostró su calidad con balón. En una acción muy bien trenzada, Graña filtró un pase al espacio para Rosendo, que definió ante Eloy para empatar.

El intercambio de golpes continuó. Los de Lino González explotaban bien las bandas y, en una falta lateral botada por Xabi Ares, Guillán volvió a anticiparse a todos para firmar el 2-1 con su segundo tanto del día. Pero el partido no daba tregua: Rosendo, igual de inspirado, devolvió la igualdad tras una jugada embarullada que pilló descolocada a la defensa local.

La segunda mitad empezó con los cambios dando resultado inmediato. Juan Rial, recién ingresado al terreno de juego, culminó una jugada a balón parado en la que Pablo Piñeiro prolongó de cabeza un córner, estableciendo el 3-2 y desatando la euforia en A Senra. Pero el fútbol no perdona. Cuando el Umia parecía tener controlada la situación, un saque de esquina a favor terminó en una rápida transición visitante que sorprendió a toda la defensa. Levi abrió al espacio y Álex García, con la ley del ex, batió por alto a Eloy para establecer el 3-3 definitivo.

Ficha del partido:

3-3

Umia - Choco

UMIA: Eloy, Raúl Abal, Jesús Losada, Jony Romero, Álex Guillán, Xabi Ares (Jacobo, min. 83), Cavani, Carlos González (Juan Rial, min. 46), Joseph (Pedro Ramos, min. 46), Pablo Piñeiro y Truji.

CHOCO: Diego Pérez, Aarón Araujo, Ronald (Álex Gil, min. 61), Diego Rodríguez, Graña, Álex García, Dani Suárez (Lucas, min. 61), Roberto Vázquez (Xian, min. 61), Rosendo (Levi, min. 61), Lucas Chans y Brais Fernández (Xabi Regueiro, min. 65).

GOLES: 1-0, min. 3: Álex Guillán; 1-1, min. 15: Rosendo; 2-1, min. 27: Álex Guillán; 2-2, min. 37: Rosendo; 3-2, min. 51: Juan Rial; 3-3, min. 87: Álex García.