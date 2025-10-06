El Tomiño frena a un favorito

El Tomiño plantó cara a uno de los favoritos, al que durante muchos minutos tuvo contra las cuerdas en un partido extraño en cuanto al marcador, porque ambos equipos gozaron de claras ocasiones. Ainara, que remató sola fuera, dispuso de la mejor oportunidad local en el primer tiempo.

En un choque sin dueño destacó la enorme brega en la medular de María Almeida y Marta Gil, muy conocedoras de la categoría por su etapa en la UD Mos. Ellas, y Ainara, surtieron de numerosos balones a las carrileras. En la segunda mitad, Ainara, Cano y Paz dispusieron de más ocasiones, pero sus disparos fueron flojos. La propia Paz mandó un centro chut al palo que pudo resolver el partido a favor de las de Jacobo Vázquez, “Coby”.

El Friol tuvo también dos oportunidades magníficas con un testarazo de la venezolana Yoleidis al palo, y un durísimo disparo de la brasileña Marqués, rechazado por Antía a córner en la mejor intervención de todo el partido.