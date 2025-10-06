Russell se impone y McLaren ata el título de constructores

George Russell cumplió ayer con las estadísticas y se llevó la victoria desde la pole en el GP de Singapur. El piloto británico de Mercedes, que sigue a la espera de renovar su contrato, se reivindicó con una soberbia actuación, dominando de principio a fin después de frenar a Verstappen en la salida y acertar de pleno en la estrategia en una carrera sin coches de seguridad ni giros de guión.

Verstappen subió al segundo peldaño del podio, por delente de los McLaren, a pesar del acoso al que le sometieron Norris y Piastri en las últimas vueltas. La escudería de Woking se proclamó campeona de constructores con seis grandes premios de anticipación, pero vio con preocupación como Max sigue recortando puntos a sus pilotos. Norris, tercero, se sitúa ahora a 22 puntos de su compañero Piastri, que conserva el liderato.

Alonso y Sainz, en los puntos

Fernando Alonso terminó octavo la carrera, pero Lewis Hamilton, séptimo, fue sancionado con cinco segundos, lo que permitió al español ganar un puesto en la clasificación. El británico de Ferrari se quedó sin frenos al final de la carrera, con el riesgo que supone mantener el coche en la pista en esas condiciones, y Aston Martin barajó solicitar su descalificación. No hizo falta, pues la FIA le castigó con esos cinco segundos –Alonso llegó a la línea de meta a apenas cuatro décimas de él– por saltar los límites de la pista en cuatro curvas de las últimas vueltas.

También Carlos Sainz ofreció una lección de pilotaje para remontar desde la decimoctava a la décima posición, sumando un punto, después de que el sábado ambos Williams, el del madrileño y el de su compañero Alex Albon, fuesen descalificados por una infracción del DRS.