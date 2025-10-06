El Rayo gana en Anoeta y el Betis, en Cornellà
Agencias
El Rayo Vallecano deja a la Real Sociedad (próximo visitante en Balaídos tras el parón de selecciones) en la cola de la clasificación después de ganar en Anoeta con un gol del Pacha Espino en el minuto 83 de un partido muy igualado. En Cornellà, el Betis también se llevó los tres puntos ante un Espanyol que se adelantó en el marcador en el primer tiempo con un tanto de Pol Lozano. Cucho Hernández y Ez Abde anotaron tras la reanudación. Además, Pau López le detuvo un penalti a Puado en el tiempo de descuento.
Con los resultados registrados ayer en Anoeta (0-1) y en Cornellà (1-2), el Rayo Vallecano pone tierra de por medio con los puestos de descenso (ahora suma 8 puntos) y el Betis se sitúa en la cuarta plaza después de alcanzar los 15 puntos.
