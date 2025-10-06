Primera gran alegría para el Beluso
Derrota al Celanova con goles de Lope, Ortube y Jorge Millán
REDACCIÓN
Bueu
La CD Beluso ya sabe lo que es ganar en esta temporada. Además venció por la puerta grande, ante su afición que llenó el campo de Laxes y endosando un 3-0 al Sporting Celanova. Los bueueses ya pudieron adelantarse en la primera parte pero Abraham no acertó en dos oportunidades.
Pasada la hora de partido Lope adelantó al Beluso de cabeza tras una falta lateral sacada por Pasto. Poco después Raúl, de primeras al palo largo, puso tierra de por medio.
Cuando estaba a punto de cumplirse el tiempo reglamentario Jorge Millán hizo el tercer tanto tras un gran control y disparando a un lado del meta Valencia.
